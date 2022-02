Ascolti tv: Le Iene con Belen partono in salita, la prima puntata schiacciata dalla Coppa Italia La partita Milan-Lazio ha incollato allo schermo 4.642.000 spettatori con uno share del 19.4%, mentre il primo appuntamento con lo show di Davide Parenti è stato seguito da 1.408.000 spettatori pari all’8.9% di share.

A cura di Giulia Turco

Le Iene ripartono da Belen Rodriguez. La conduttrice è stata scelta per affiancare in studio Teo Mammucari per i prossimi mesi. Una coppia spumeggiante che nella puntata di mercoledì 9 febbraio su Italia 1 si è trovata a fare i conti con la sfida agli ascolti contro la Coppa Italia di Canale 5. La partita Milan-Lazio ha incollato allo schermo 4.642.000 spettatori con uno share del 19.4%, mentre il primo appuntamento con lo show di Davide Parenti è stato seguito da 1.408.000 spettatori pari all’8.9% di share. Un risultato non brillante, ma ancora non abbastanza per poter giudicare l'esito della conduzione nell'era Rodriguez, anzi Maria Belen.

Presto per giudicare Le Iene di Belen

Come ha raccontato lei stessa, l'arrivo alle Iene corrisponde alla realizzazione di un desiderio che coltivava da tempo. Belen Rodriguez debutta su Italia 1 affiancata da un volto storico del programma, che è ormai di casa. Un supporto non indifferente, la presenza di Mammucari, che aiuta a digerire quella di Belen che fa ancora uno strano effetto nello studio delle Iene. In fondo è davvero troppo presto per giudicare la sua conduzione, che tutto sommato per il momento non dispiace. Ci sarà tempo per attestare il gradimento del pubblico nei mesi a venire. Nel frattempo la sua prima puntata intrisa di novità (complice anche un Max Angioni pronto a sbarcare su Lol 2 – Chi ride è fuori) porta a casa un dignitoso risultato in termini di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Sul resto delle reti generaliste nella serata di mercoledì 9 febbraio, la prima tv di Cosa mi lasci di te su Rai 1 ha conquistato 2.892.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Rai2 The Good Doctor 5 ha interessato 1.093.000 spettatori (4.4%) e The Resident 4 872.000 spettatori (4%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? è visto da 2.307.000 spettatori con l’11.6% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 939.000 spettatori (5.6%). Su La7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi registra 505.000 spettatori pari al 3.2%. Su Tv8 4 Hotel segna 377.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Amiche da morire è seguito da 340.000 spettatori pari all’1.6%.