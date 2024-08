video suggerito

Ascolti tv giovedì 8 agosto: chi ha vinto tra Il Menù della felicità, le Olimpiadi 2024 e Michelle Impossible Tutti di dati Auditel di ieri sera. Su Rai1 il film Il menù della felicità ha raggiunto 1.368.000 spettatori. Su Rai 2 le Olimpiadi di Parigi con 1.867.000 spettatori, infine Canale 5 con 1.360.000 spettatori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La prima serata televisiva di giovedì 8 agosto ha offerto ai telespettatori film, eventi, sport e programmi di intrattenimento e approfondimento. Su Rai1 è stato trasmesso il film francese Il menù della felicità. Su Canale 5, invece, è andato in onda un appuntamento in replica con lo show Michelle Impossible & Friends. Su Rai2, come di consueto, spazio allo sport delle Olimpiadi 2024. Vediamo chi si è aggiudicato la vittoria della prima serata in termini di ascolti tv.

La sfida tra Rai1 con Il Menù della felicità, Rai2 con le Olimpiadi di Parigi e Canale 5 con Michelle Impossible & Friends

Come accade sempre più spesso durante l'estate, in televisione viene dato spazio anche a film mai andata in onda prima. Ed è il caso de Il Menù della felicità, andato in onda su Rai1, film francese del 2023 che ha interessato 1.368.000 spettatori pari al 10.1% di share.

Su Rai2, invece, spazio alle Olimpiadi, con la partita di pallavolo femminile dove l'Italia ha battuto la Turchia 3-0, questo risultato ha permesso alle azzurre di arrivare in finale che si disputerà nei prossimi giorni. La sera si è però disputato il match di pallacanestro con la semifinale USA-Serbia che ha intrattenuto 1.867.000 spettatori pari al 13.6% di share, e vincendo la prima serata.

Su Canale 5, invece, è andata in onda una puntata in replica di Michelle Impossible & Friends, lo show condotto da Michelle Hunziker per il secondo anno consecutivo che ha catturato l'attenzione di 1.360.000 spettatori con uno share dell’11.3%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Italia1 Chicago Med ha guadagnato l'attenzione di 740.000 spettatori con il 6.1% di share. Su Rai3 Mistero a Saint-Tropez è stata la scelta di 500.000 spettatori e il 3.5% di share. Su Rete4 Uno di famiglia è stato visto da di 352.000 spettatori con il 2.7% di share. Su La7 In Onda – Prima Serata ha raggiunto 514.000 spettatori e il 3.6% di share. Su Tv8 Donne, regole… e tanti guai! registra 223.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Anplagghed segna 274.000 spettatori con il 2% di share.