Ascolti tv giovedì 6 marzo: chi ha vinto tra Che Dio ci aiuti 8 e il Grande Fratello I dati Auditel di giovedì 6 marzo, a vincere la sfida degli ascolti tv è Che Dio ci aiuti 8, la fiction su Rai1 con Francesca Chillemi ed Elena Sofia Ricci. Su Canale 5 il Grande Fratello, non raggiunge i 2 milioni di telespettatori.

A cura di Ilaria Costabile

La prima serata di ieri, giovedì 6 marzo, ha offerto agli spettatori serie tv, film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Su Rai1 è andata in onda la seconda puntata di Che Dio ci aiuti 8, fiction storica con Francesca Chillemi ed Elena Sofia Ricci. Su Canale 5, invece, continua l'appuntamento con il Grande Fratello, ormai alle fasi finali. Rai3, invece, Nell’access prime time, la sfida tra Affari tuoi e Striscia la notizia. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel di giovedì 6 marzo.

La sfida degli ascolti TV tra Che Dio ci aiuti 8 e il Grande Fratello

Il ritorno in prima serata di Che Dio ci aiuti, che vede protagoniste Francesca Chillemi e una ritrovata Elena Sofia Ricci, accanto a Giovanni Scifoni e altri nuovi attori, sembra essere particolarmente gradito agli affezionati della fiction. Anche se leggermente in calo rispetto al debutto della scorsa settimana, la seconda puntata ha registrato 3.680.000 spettatori arrivando al 20.6% di share.

Su Canale 5, invece, il Grande Fratello non macina più i numeri di un tempo, per cui il secondo appuntamento con il reality ha totalizzato 1.954.000 spettatori con uno share del 15.4%. La finale si avvicina dopo sei mesi, in cui la trasmissione non ha brillato come gli anni precedenti.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, i dati Auditel delle altre reti generaliste. Su Rai2 Detectives: Casi risolti e irrisolti è stata la scelta di 427.000 spettatori segnando il 2.5% di share. Su Italia1 Harry Potter e i doni della morte: Parte II ha intrattenuto 1.056.000 spettatori con il 6.2% di share. Su Rai3 Splendida Cornice ha raggiunto 1.000.000 spettatori e il 6.3% di share. Su Rete4 Dritto e Rovescio ha registrato 1.012.000 spettatori con uno share del 7%. Su La7 PiazzaPulita ha conquistato 913.000 spettatori e il 6.3% share. Su Tv8 per l’UEFA Europa League: Ajax – Eintracht Francoforte ha ottenuto 614.000 spettatori e il 3.1% di share. Sul Nove Only Fun – Comico Show è stato visto da 690.000 spettatori con il 3.9% di share.