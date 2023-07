Ascolti tv giovedì 27 luglio: chi ha vinto tra Noos L’avventura della conoscenza e Felicissima Sera Gli ascolti tv di giovedì 27 luglio 2023: Chi ha vinto tra Noos – L’avventura della conoscenza andato in onda su RaiUno e Felicissima Sera All Inclusive di Pio e Amedeo su Canale 5. Su Rai due è andata in onda la finale di Non sono una signora: ecco tutti i dati auditel.

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo ieri sera, giovedì 27 luglio, ha offerto ai telespettatori italiani intrattenimento, informazione e storie imperdibili. Su Rai Uno è andato in onda Noos L'avventura della conoscenza con Alberto Angela, su Canale 5 invece la puntata in replica di Felicissima Sera, lo show comico di Pio e Amedeo andato in onda lo scorso inverno. Rai Due ha visto l'ultima puntata di Non sono una signora, show di Alba Parietti conclusosi con la vittoria di Gigi e Ross che vestivano le maschere de The Nancies. I telespettatori di Rai 3 hanno seguito invece il docufilm dedicato ai Pooh, il gruppo formato da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian. Ecco tutti i dati auditel.

Chi ha vinto tra Noos – L’avventura della conoscenza e Felicissima Sera

Noos – L'avventura della conoscenza di Alberto Angela ha intrattenuto ieri sera, giovedì 27 luglio, su Rai Uno X spettatori pari ad uno share del %. Felicissima Sera All Inclusive, lo show di Pio e Amedeo in replica su Canale 5 ha segnato invece X spettatori pari a uno share del %.

I dati auditel delle altre reti generaliste

La finale di Non sono una signora in onda su Rai Due ieri sera ha registrato X spettatori pari a uno share del %. Pooh. Un attimo ancora su Rai 3 ha segnato invece X spettatori con uno share del %. Chicago Fire su Italia Uno con gli episodi 11×05 e 11×06 ha totalizzato X spettatori pari a uno share del %. Rete4 ha trasmesso Il Segno Della Libellula – Dragonfly e ha intrattenuto X spettatori pari a uno share del %. In Onda Estate su La7 ha registrato X spettatori con uno share del %, Prey – La Preda su Tv8 ha segnato invece X spettatori pari a uno share del %. La maschera di Zorro, film del '98 di Martin Campbell con Antonio Banderas, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones, è stato seguito da X spettatori, share del %.