Ascolti tv giovedì 26 giugno, chi ha vinto tra Don Matteo 13 e Juventus-Manchester City

Nella serata di ieri, giovedì 26 giugno, il palinsesto ha offerto agli spettatori programmi di intrattenimento e approfondimento. Su Rai1 una nuova puntata della storica fiction Don Matteo 13, che è stata vista da 2.322.000 spettatori, mentre su Canale 5 la partita Juventus- Manchester City del Mondiale per Club, che ha raggiunto 3.218.000 spettatori. Chi ha vinto agli ascolti tv, tutti i dati Auditel.

La sfida agli ascolti tv tra Don Matteo e Juventus-Manchester City

Nella serata di giovedì 26 giugno su Canale 5 è andata in onda la partita Juventus- Manchester City del Mondiale per Club. L'incontro si è concluso con la sconfitta dei bianconeri per 2 a 5 contro la squadra inglese. Nonostante la mancata vittoria nell'ultima partita del girone, la squadra è qualificata agli ottavi e chiude la prima fase al secondo posto. La partita è stata vista da 3.218.000 spettatori con uno share del 20.9%. Su Rai1 invece spazio alle repliche di Don Matteo 13: Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, fatica a farsi accettare come nuovo parroco di Spoleto, tanto che la città organizza persino una petizione per allontanarlo. Gli episodi sono stati visti da 2.322.000 spettatori pari al 17% di share.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai2 Ore 14 Sera ha intrattenuto 880.000 spettatori pari all’8.1%. Su Italia1 Hitch – Lui sì che capisce le donne ha conquistato 881.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3 Estati Senza Fine ha segnato 448.000 spettatori (3%). Su Rete4 Dritto e Rovescio ha totalizzato 799.000 spettatori (7.4%). Su La7 Speciale Piazzapulita ha raggiunto 659.000 spettatori e il 4.5%. Su Tv8 Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo ha ottenuto 389.000 spettatori (2.7%). Sul Nove Francesco Cicchella – BiS! ha radunato 321.000 spettatori con il 2.3%.