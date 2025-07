Ascolti tv giovedì 24 luglio: chi ha vinto tra Temptation Island 2025 e Don Matteo 13

La prima serata di ieri, giovedì 24 luglio, ha offerto agli spettatori programmi di intrattenimento, fiction e film. Rai1 ha trasmesso la replica di Don Matteo 13. Canale5 ha lasciato spazio alla quinta puntata di Temptation Island 2025, programma condotto da Filippo Bisciglia. In access prime time la sfida tra Techeteche Top Ten con Bianca Guaccero e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Vediamo tutti i dati Auditel di giovedì 24 luglio.

La sfida degli ascolti TV tra Don Matteo 13 e Temptation Island 2025

Nella prima serata di ieri, giovedì 24 luglio, Rai1 ha trasmesso la replica di una puntata di Don Matteo 13. La serie tv con Terence Hill, Raoul Bova, Nathalie Guetta e Nino Frassica ha registrato 1.854.000 spettatori pari al 13% di share. Canale5 ha proposto la quinta puntata di Temptation Island 2025, che si è aperta con il falò di confronto tra Sonia Barrile e Simone Margagliotti. I due si sono lasciati. La puntata ha registrato anche stavolta ascolti record, tenendo incollati davanti allo schermo 3.851.000 spettatori con uno share del 30%, vincendo la serata degli ascolti.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso il telefilm Delitti in paradiso, che è stato seguito da 918.000 spettatori pari al 5.9% nel primo episodio e 689.000 spettatori pari al 5.4% nel secondo episodio. Rai3 ha proposto il film La notte del 12, che ha registrato 629.000 spettatori (4.2%). Italia1 ha lasciato spazio a Oblivion. Il film con Tom Cruise, Morgan Freeman, Olga Kurylenko, Andrea Riseborough, Nikolaj Coster-Waldau e Melissa Leo ha interessato 611.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete4 in onda Lo specialista, che ha totalizzato un a.m. di 628.000 spettatori (4.5%). Su La7, l'approfondimento di In onda ha interessato 745.000 spettatori e il 4.9%. Su Tv8, il film Rocky III è stato seguito da 332.000 spettatori (2.3%). Sul Nove, lo spettacolo di Aldo, Giovanni e Giacomo: Tel chi el telun ha registrato 487.000 spettatori con il 3.6%.

La sfida in Acccess Prime Time tra La ruota della fortuna e Techeteche Top Ten

Vediamo ora la sfida dell'access prime time. Su Rai1 l'appuntamento con Techeteche Top Ten. Il programma condotto da Bianca Guaccero è stato seguito da 2.494.000 spettatori (15.8% di share). Su Canale5 in onda La ruota della fortuna con Gerry Scotti, che ha registrato 4.073.000 spettatori pari al 25.8%.