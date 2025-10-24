Ascolti tv giovedì 23 ottobre: la prima puntata di Noi del Rione Sanità batte la finale di Io Canto Family

Gli ascolti TV di giovedì 23 ottobre. La sfida più attesa resta quella dell'access prime time tra Affari tuoi e La ruota della fortuna. In prima serata, Canale5 ha proposto la finale del talent show Io Canto Family. Rai1 ha trasmesso la fiction Noi del Rione Sanità. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di giovedì 23 ottobre.

La sfida degli ascolti TV tra Noi del Rione Sanità e Io Canto Family

In prima serata, Rai1 ha proposto Noi del Rione Sanità, la fiction che racconta la storia di Don Giuseppe Santoro, sacerdote visionario e intraprendente che ha scelto di dedicare la propria vita ai giovani del Rione Sanità. Il programma è stato seguito da 3.123.000 spettatori pari al 19.1% di share. Su Canale5 appuntamento con Io Canto Family, la finale del talent show che fa cantare tutta la famiglia con i coach Serena Brancale, Giusy Ferreri, Sal Da Vinci ed Ermal Meta. Il programma si è fermato a 2.173.000 spettatori con il 15.9% di share.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna

Giovedì 23 ottobre, in access prime time, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino. Il gioco dei pacchi è stato seguito da 4.678.000 spettatori con il 22.1% di share. Su Canale5 appuntamento con La ruota della fortuna. Il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha registrato 5.162.000 spettatori pari al 24.4% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso Ore 14 Sera, il programma di approfondimento condotto da Milo Infante. La trasmissione ha interessato 781.000 spettatori pari al 5.6% di share. Rai3 ha proposto Splendida cornice, il people show condotto da Geppi Cucciari che coniuga cultura, arte e attualità con ironia e leggerezza, che ha registrato 975.000 spettatori con il 5.9% di share. Italia1 ha trasmesso il match di UEFA Europa League Nottingham Forest-Porto in diretta, che ha interessato 469.000 spettatori con il 2.4% di share. Su Rete4 spazio all'approfondimento di Dritto e rovescio condotto da Paolo Del Debbio che ha registrato 699.000 spettatori con il 5.4% di share. Tv8 ha proposto il film Red Sparrow che è stato seguito da 845.000 spettatori con il 5.1% di share. Sul Nove in onda Sinceramente Persia One Milf Show, lo spettacolo di Valentina Persia che è stato seguito da 495.000 spettatori con il 2.9% di share. Su La7, Piazzapulita. Il programma di Corrado Formigli ha interessato 823.000 spettatori con il 5.8% di share.