Ascolti tv giovedì 15 gennaio: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Forbidden Fruit, i dati di Affari Tuoi e La Ruota

Gli ascolti tv di giovedì 15 gennaio, tutti i dati Auditel. Chi ha vinto tra Don Matteo 15 in onda su Rai1 e Forbidden Fruit su Canale 5. In access prime time la sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi.

Nella serata di giovedì 15 gennaio il palinsesto ha offerto agli spettatori programmi di intrattenimento, musica, film e informazione. Su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata della fiction Forbidden Fruit, mentre su Rai1 spazio a Don Matteo 15. In access prime time il consueto appuntamento con Affari tuoi di Stefano De Martino e La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti. Ecco chi ha vinto agli ascolti tv e tutti i dati Auditel della serata.

Su Rai1 è andata in onda una nuova puntata di Don Matteo, la fiction arrivata alle 15esima stagione che vede protagonisti Raoul Bova, Nino Frassica, Nathalie Guetta e Francesco Scali. Gli episodi sono stati visti da 3.859.000 spettatori pari al 23% di share. Canale 5 invece ha lasciato spazio alla soap turca Forbidden Fruit, che racconta la storia delle sorelle Yildiz e Zeynep: la vita della prima si stravolge quando incontra Ender Argun, la regina della società. La puntata è stata vista da 1.792.000 spettatori con uno share del 13.1%.

In access prime time Affari tuoi sfida La ruota della fortuna. Su Rai1 è andata in onda la consueta puntata del programma condotto da Stefano De Martino, dove a giocare è stata Rosmara dalla Basilicata, che accompagnata dal fidanzato, ha perso tutto.La Ruota della Fortuna ha raccolto 5.188.000 spettatori pari al 25.4%, mentre Affari Tuoi 4.861.000 (23.7%).

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai2 Ore 14 Sera ha intrattenuto 732.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia1 Harry Potter e i doni della morte – Parte 1 ha conquistato 1.023.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 Splendida Cornice ha segnato 1.006.000 spettatori (6.2%), mentre su Rete4 Dritto e Rovescio ha totalizzato 869.000 spettatori (6.6% di share). Su La7 Piazzapulita ha raggiunto 782.000 spettatori e il 5.5%,.