Ascolti tv giovedì 12 ottobre: chi ha vinto tra Blanca 2 e il Grande Fratello I dati Auditel di giovedì 12 ottobre. Chi ha vinto la gara degli ascolti tra la serie Blanca 2 trasmessa da Rai1 e il reality di Alfonso Signorini, Grande Fratello, proposto da Canale5.

A cura di Daniela Seclì

Il palinsesto televisivo di giovedì 12 ottobre ha offerto agli spettatori serie tv, reality, film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha lasciato spazio a una nuova puntata di Blanca 2. Canale5, invece, ha trasmesso il consueto appuntamento del giovedì con Il Grande Fratello. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti e tutti i dati Auditel.

La sfida tra Blanca 2 e il Grande Fratello

Giovedì 12 ottobre, Rai1 ha proposto la seconda puntata di Blanca 2. La fiction con Maria Chiara Giannetta, Pierpaolo Spollon e Giuseppe Zeno è stata seguita da 3.823.000 spettatori pari al 23.3% di share, attestandosi come programma più visto della serata. (Qui le anticipazioni della terza puntata in onda giovedì 19 ottobre). Canale5 ha lasciato spazio a una nuova puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, Grande Fratello. Arnold Cardaropoli è stato eliminato, mentre Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Grecia Colmenares sono state nominate. La puntata si è fermata a 2.141.000 spettatori con il 16.5% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste e i relativi dati Auditel. Rai2 ha trasmesso Le Mans ‘66 – La grande sfida. Il film di James Mangold con Matt Damon e Christian Bale ha registrato 650.000 spettatori con il 4.1% di share. Rai3 ha lasciato spazio a Splendida Cornice. Il programma condotto da Geppi Cucciari è stato seguito da 792.000 spettatori pari al 4.8% di share. Italia1 ha proposto al suo pubblico, Godzilla II – King of the Monsters. Il film di Michael Dougherty con Kyle Chandler e Vera Farmiga ha interessato 525.000 spettatori con il 3.2% di share. Infine, su Rete Quattro è andata in onda una nuova puntata di Dritto e Rovescio. Il programma condotto da Paolo Del Debbio ha raccolto 866.000 spettatori con il 6.2% di share.