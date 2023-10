Blanca 2, anticipazioni terza puntata del 19 ottobre: tensione tra Blanca Ferrando e Michele Liguori Le anticipazioni della terza puntata di Blanca 2, in onda giovedì 19 ottobre alle ore 21:30 su Rai1. Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della fiction con Maria Chiara Giannetta, Pierpaolo Spollon e Giuseppe Zeno intitolato Angolo cieco.

Blanca 2, le anticipazioni della terza puntata in onda il 19 ottobre

Le anticipazioni della terza puntata di Blanca 2, in onda giovedì 19 ottobre alle ore 21:30 su Rai1. Il nuovo episodio della fiction con Maria Chiara Giannetta, Pierpaolo Spollon e Giuseppe Zeno è intitolato Angolo cieco. Attenzione spoiler. Blanca indagherà su un omicidio avvenuto allo stadio Ferraris. Inoltre, Polibomber tornerà a minacciare il commissariato. Intanto, continuano le schermaglie tra Blanca Ferrando e Michele Liguori.

Blanca 2, anticipazioni terza puntata di giovedì 19 ottobre

Pierpaolo Spollon interpreta Sebastiano Russo nella fiction Blanca 2

Le anticipazioni della terza puntata di Blanca 2, in onda giovedì 19 ottobre alle ore 21:30 su Rai1. Nell'episodio intitolato Angolo cieco, Blanca indaga su un nuovo caso di omicidio che ha come sfondo lo stadio Ferraris. Mentre Ferrando è assorbita dal lavoro, riceve una piacevole visita da parte dell'amica Stella. Quest'ultima si è recata a Genova per presentare a Blanca l'uomo che le fa battere il cuore. Cosa penserà Ferrando del suo nuovo fidanzato?

Polibomber minaccia il commissariato

Cosa succederà nella terza puntata della fiction con Maria Chiara Giannetta

Nella terza puntata di Blanca 2, si fa sempre più intricata la situazione sentimentale di Blanca Ferrando. Mentre il suo rapporto con Sebastiano continua a intensificarsi, Michele Liguori decide di iniziare una frequentazione con Veronica. Ovviamente ciò comporta delle frizioni tra Liguori e Ferrando. Intanto, per Lucia, Blanca diventa sempre di più un punto di riferimento. Una nuova minaccia compare all'orizzonte, Polibomber torna a prendere di mira il commissariato.