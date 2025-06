video suggerito

Ascolti tv giovedì 12 giugno: chi ha vinto tra Don Matteo 13 e Avanti un altro Chi ha vinto tra Don Matteo 13 su Rai1 e l’appuntamento con Avanti un altro su Canale5. Tutti i dati Auditel di giovedì 12 giugno. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il palinsesto televisivo di ieri sera, giovedì 12 giugno 2025, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento. Su Rai 1 è andato in onda la fiction Don Matteo 13. Canale 5, invece, ha trasmesso Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis. Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv.

La sfida tra Rai 1 con Don Matteo 13 e Canale5 con Avanti un altro

Don Matteo 13 su Rai 1, in onda ieri sera giovedì 12 giugno, è stato visto da 2.296.000 spettatori pari al 16% di share, vincendo la serata in termini di ascolti. Avanti un altro, in onda su Canale5, ha intrattenuto invece 1.776.000 spettatori con uno share del'11.9%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Ecco gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai 2 è andata in onda per la prima volta in prima serata Ore 14. Il programma condotto da Milo Infante è stato seguito da 1.020.000 spettatori pari all'8.3%. Donne sull'orlo di una crisi di nervi su Rai 3 ha totalizzato 706.000 spettatori (5.2%), Italia 1 con gli episodi della serie FBI: Most Wanted ha raggiunto 661.000 spettatori con il 4.2% di share. Dritto e Rovescio su Rete4 è stato seguito da 691.000 spettatori (6%). Piazzapulita su La7 ha raggiunto 764.000 spettatori e il 6.6% di share. Su Tv8 Money Road – Ogni Tentazione ha un Prezzo ha ottenuto 438.000 spettatori con il 2.8%

Affari Tuoi e Caro Presidente, il tempo vola: gli ascolti dell'access prime time

La puntata di Affari Tuoi di ieri sera, giovedì 12 giugno 2025, che ha visto protagonista il pacchista della Valle d'Aosta Fabio, in onda nell'access prime time di Rai 1, è stata seguita da 5.019.000 spettatori (29.1%). Caro Presidente, il tempo vola, speciale in occasione del secondo anniversario della scomparsa di Silvio Berlusconi, in onda nell'access prime time di Canale5 ha raggiunto invece 1.845.000 spettatori pari al 10.8% di share.