Ad Affari tuoi Fabio pesca il pacco da zero euro ma ne pretende 150mila, il Dottore non si trattiene: “Me cojo**” La puntata di Affari tuoi di giovedì 12 giugno. Ha giocato Fabio dalla Valle d’Aosta con la moglie Valentina. Il concorrente ha chiarito di volere 150mila euro per tornare a casa. Esilarante la reazione del Dottore: “Me cojo**”, poi è stato chiaro il perché. Nel pacco di Fabio c’erano solo 0 euro. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

La puntata di Affari tuoi trasmessa giovedì 12 giugno. Ha giocato Fabio per la regione Valle d'Aosta, pacchista da 31 puntate. Nel programma condotto da Stefano De Martino, si è fatto accompagnare dalla moglie Valentina. Ha pescato il pacco numero 3, che conteneva 1 euro, ma lo ha cambiato con il pacco numero 14. La partita sembrava promettente, tanto da spingere il concorrente a rifiutare le offerte generose del Dottore. Fabio ha anche proposto a Pasquale Romano di offrirgli 150mila euro per chiudere la partita. Il Dottore non si è trattenuto: "Me cojo**", poi è stato chiaro il perché. Nel pacco del concorrente c'erano solo zero euro.

Chi è Fabio, la storia del concorrente della Valle d'Aosta e della moglie Valentina

Fabio è il concorrente della Valle d'Aosta che ha giocato nella puntata di Affari tuoi in onda giovedì 12 giugno. È originario di Saint-Christophe. Nella vita fa il libero professionista, fa il perito agrario: "Lavoro per conto mio, per le aziende agricole, per il Ministero e i vari enti". Il concorrente ha partecipato con la moglie Valentina con cui è sposato da 10 anni. Lei è un'impiegata, si sono conosciuti a una festa.

Affari tuoi, la partita di Fabio: quanto ha vinto nella puntata del 12 giugno

Veniamo alla partita. I primi sei pacchi aperti da Fabio contenevano 200 euro, 10mila euro, 100mila euro, 20 euro, polenta concia e 30mila euro. Il Dottore ha offerto 34mila euro. Fabio e la moglie Valentina hanno rifiutato l'offerta: "Siamo all'inizio del gioco, siamo qui per giocare e divertirci". Nei pacchi seguenti c'erano 500 euro, 50mila euro e 15mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio e Fabio ha accettato, lasciando il pacco numero 3 per il pacco numero 14. Il concorrente ha aperto subito il suo pacco precedente. Conteneva 1 euro. Poi ha scelto i pacchi contenenti 100 euro e Gennarino. Il Dottore ha offerto 40mila euro. Nonostante abbia riconosciuto la generosa offerta, Fabio ha preferito rifiutare. Poi ha aperto il pacco che conteneva 200mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio, ma Fabio ha rifiutato. Quindi ha pescato il pacco da 50 euro. Il dottore ha proposto a Fabio di fare una richiesta e lui ha chiesto: "150mila euro". Il Dottore non si è trattenuto: "Me cojo**…me complimento". Ed è tornato a offrire 34mila euro. Offerta che è stata di nuovo rifiutata. Fabio e Valentina hanno trovato il pacco che conteneva 5 euro. Il Dottore ha offerto 40mila euro, ma la risposta del concorrente è stata: "Ringraziamo il Dottore dell'offerta generosa ma speravamo di più quindi rifiutiamo" e ha aperto il pacco contenente 20mila euro. Sul piatto ancora 0 euro, 5mila euro, 75mila euro e 300mila euro. Il Dottore ha offerto il cambio che è stato rifiutato. Purtroppo subito dopo Fabio ha pescato il pacco da 300mila euro. Il Dottore ha offerto di nuovo il cambio, ma Fabio ha preferito tenere il numero 14. Nel pacco successivo c'erano 75mila euro. Fine dei giochi. Nel pacco di Fabio c'erano 0 euro. Ha avuto un'altra chance con la Regione Fortunata. Ha puntato sulla Valle d'Aosta per 100mila euro ma non era quella giusta. Poi ha scelto l'Umbria per 50mila euro. Ma era il Friuli Venezia Giulia. Fabio è tornato a casa a mani vuote.