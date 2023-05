Ascolti tv giovedì 11 maggio: chi ha vinto tra la partita della Juventus e il film Quasi Amici Nella serata televisiva di giovedì 11 maggio, la partita tra Juventus e Siviglia su Rai1 è stata vista da quasi 3.8 milioni di spettatori per uno share del 18%. Numeri ottimi per la seconda semifinale di ESC2023 che mantiene il 7.8% di share.

Nella serata televisiva di giovedì 11 maggio, la televisione generalista ha proposto la partita d'andata delle semifinali di Europa League tra Juventus e Siviglia (terminata col punteggio di 1-1) su Rai 1 mentre su Canale 5 ha proposto il film cult francese Quasi amici con Omar Sy e con François Cluzet. In onda anche la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest 2023 su Rai2 e l'altra gara delle semifinali di Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen (basta la rete di Bove per l'1-0 dei giallorossi) su Tv8. Ecco chi ha vinto la gara degli ascolti tv.

Il calcio in tv stravince la gara degli ascolti tv, bene anche Eurovision

La partita tra Juventus e Siviglia su Rai1, valida per l'andata delle semifinali di Europa League, vince su Rai1 con un netto spettatori di 3.771.000 e il 18% di share. Il film Quasi Amici, in onda su Canale 5, è la scelta di 1.998.000 spettatori netti pari all’11.7% di share. La Semifinale 2 dell'Eurovision Song Contest 2023 mantiene la media e conferma il risultato dell'appuntamento precedente: su Rai2 c'erano collegati 1.611.000 spettatori netti per il 7.8% di share. Sono numeri ottimi considerato che l'Italia non era in gara e soprattutto c'erano due partite di calcio in televisione. La partita tra Roma e Bayer Leverkusen su Tv8 fa segnare il 5.8% di share per un netto spettatori di 1.220.000.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Sulle altre reti, Back To School 2023, lo show condotto da Federica Panicucci su Italia1, chiude con soli 676.000 spettatori netti per il 4.4% di share. I talk show: su Rete4 Dritto e Rovescio condotto da Paolo Del Debbio ha raccolto 1.074.000 spettatori netti con il 7.3% di share. Su La7, Piazza Pulita condotto da Corrado Formigli: 747.000 spettatori con uno share del 5.1%. Bentornata Papà, in onda su Rai3, ha rappresentato la scelta per 852.000 spettatori pari ad uno share del 4.2%. Sul Nove Il branco – L’omicidio di Desiree Piovanelli ha infine raccolto 291.000 spettatori netti con l’1.5% di share.