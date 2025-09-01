Ascolti tv domenica 31 agosto, chi ha vinto tra Imma Tataranni 3 e La notte nel Cuore

Gli ascolti tv di domenica 31 agosto, tutti i dati Auditel. Su Rai1 la replica di Imma Tataranni 3- Sostituto Procuratore ha totalizzato 1.916.000 spettatori pari al 15.5% di share, mentre su Canale 5 gli episodi de La Notte nel cuore hanno conquistato 1.899.000 spettatori (share del 15.4%).

La prima serata di ieri, domenica 31 agosto, ha offerto agli spettatori una film, serie tv, programmi di intrattenimento e informazione. Su Rai1 è andata in onda la replica della fiction Imma Tataranni 3– Sostituto Procuratore, mentre su Canale5 sono state trasmesse le puntate della serie turca La Notte nel cuore. Vediamo chi ha vinto agli ascolti tv di ieri sera e tutti i dati Auditel di domenica 31 agosto.

La sfida tra Imma Tataranni e La notte nel cuore

Nella serata di domenica 31 agosto su Rai1 è andata in onda la replica di Imma Tataranni- Sostituto Procuratore 3 con Vanessa Scalera nei panni della protagonista. La serie è stata vista da 1.916.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Canale5 invece spazio alla fiction turca La Notte nel Cuore, che racconta la storia di Sumru Sansalan e che ha conquistato 1.899.000 spettatori con uno share del 15.4%.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai2 Basket – Europei Maschili con il match Bosnia Erzegovina-Italia ha intrattenuto 802.000 spettatori con il 5.4% di share. Su Italia1 Tu la conosci Claudia? ha conquistato 709.000 spettatori con il 5.1% share, mentre su Rai3 il ritorno di Presadiretta ha segnato 940.000 spettatori pari al 6.7%. Su Rete4 Freedom – Oltre il Confine ha totalizzato 577.000 spettatori (4.6% share). Su La7 Diana – La storia segreta di Lady D ha raggiunto 289.000 spettatori e il 2.1%, mentre su Tv8 I delitti del BarLume – E allora Zumba! ha ottenuto 314.000 spettatori con il 2.4% di share. Sul Nove la replica de La Corrida raduna 435.000 spettatori con il 3.4% nella prima parte e 267.000 spettatori con il 4.5% nella seconda parte.