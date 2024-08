video suggerito

Ascolti tv domenica 25 agosto: chi ha vinto tra Brave Ragazze e Segreti di Famiglia

La prima serata di ieri, domenica 25 agosto, ha offerto agli spettatori numerosi programmi di intrattenimento, film e soap opera. Rai1 ha messo in onda il film Brave Ragazze con Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Silvia D'Amico e Serena Rossi. Canale 5 ha messo in onda la soap turca Segreti di Famiglia. Su Italia1 è andato in onda il quiz Tilt – Tieni il tempo condotto da Enrico Papi. Ecco chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel di domenica 25 agosto.

La sfida degli ascolti tv tra Rai1 e Canale 5

Il film in onda su Rai 1 è Brave ragazze: si tratta di una commedia al femminile diretta da Michela Andreozzi. Quattro ragazze di Gaeta si travestono da uomini per rapinare una banca. Il film ha conquistato 1.362.000 spettatori per uno share pari all'11.2%. Su Canale 5 è andata in onda la soap turca di successo Segreti di Famiglia (stagione 1 – episodio 30): 1.746.000 spettatori e share pari al 15.1%. Vince la serata proprio Canale 5.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Queste sono invece le proposte delle altre reti generaliste. Rai3 ha messo in onda il programma Farwest condotto da Salvo Sottile: 544.000 spettatori e share pari al 4.8%. Su La7 c'è il docu Diana – Le Verità Nascoste: 289.000 spettatori e share pari al 2.4%. Su Rai2, invece, è andato in onda un altro episodio, il nono, di CSI: VEGAS 3. La serie tv, spin-off del popolare CSI: Scena del Crimine, ha raccolto 491.000 spettatori per uno share pari al 3.8%. Tilt – Tieni il tempo è la proposta di Italia1. Il quiz show condotto da Enrico Papi ha raggiunto 606.000 spettatori per uno share pari al &%. Rete4 manda in onda Stasera Italia: 450.000 spettatori e share pari al 3.6%. Su Tv8 il best of dell'ultima edizione di Italia's Got Talent con 337.000 spettatori e share pari al 2.9%. Sul Nove Little Big Italy – stagione 6 – episodio 9: 415.000 spettatori e share pari al 3.4%.