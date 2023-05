Ascolti tv domenica 21 maggio: chi ha vinto tra Qui rido io, Ridatemi mia moglie e Fazio alla penultima Da prime visioni, tra film e programmi di intrattenimento, a show già ampiamente noti nella prima serata domenicale, in base ai dati Auditel raccolti ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv del 21 maggio 2023.

Il palinsesto tv della domenica sera ha offerto al pubblico italiano un ventaglio di opportunità con cui poter trascorrere la serata. Da film a prime visioni come "Qui rido io" e la fiction "Ridatemi mia moglie", passando per programmi di intrattenimento come il ritorno della Gialappa's Band e altri di approfondimento come "Che tempo che fa", stando ai dati Auditel, ecco chi si è posizionato in cima al podio nella sfida degli ascolti tv.

Il successo della penultima puntata di Che Tempo che fa in Rai

Il tempo di Fabio Fazio in Rai sta per terminare, quella di domenica 21 maggio è stata la penultima puntata della stagione 2022-2023 di Che Tempo che Fa. Il programma ha catturato l'attenzione di 2.593.000 spettatori registrando il 13.5% di share e aggiudicandosi anche la vittoria dell'intera serata agli ascolti tv. Numeri che, d'altra parte, confermano l'andamento del programma, da sempre sopra la media dei due milioni di telespettatori.

Il ritorno della Gialappa's Band in uno show tv

Un ritorno attesissimo quello della Gialappa's Band in prima serata su Tv8. Il trio comico, che in realtà deve fare a meno di Carlo Taranto, storico componente del terzetto, insieme ad un parterre di personaggi amatissimi della tv, torna ad intrattenere il pubblico dopo anni di assenza da uno show da padroni di casa. Non è cambiato l'assetto, con il Mago Forrest alla conduzione, accompagnato da Paola Di Benedetto. In termini di ascolti tv si è arrivati a 907.000 spettatori con il 5.1% di share, una partenza piuttosto soddisfacente per l'ascolto medio della prima serata di Tv8, ma toccherà aspettare le prossime puntate per comprendere l'andamento dello show.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Nella serata di ieri, domenica 21 maggio 2023, su Rai1 il film di Mario Martone con Toni Servillo, Qui Rido Io ha registrato 1.660.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Canale 5 la fiction Ridatemi Mia Moglie è stata vista da 1.506.000 spettatori arrivando al 9.9% di share. Su Rai2 Crossword Mysteries ha raccolto davanti al video 854.000 spettatori con il 4.4% di share. Su Italia1 il film Barry Seal – Una Storia Americana è stato la scelta di 1.039.000 spettatori arrivando al 5.8% di share. Su Rete4 Controcorrente Speciale ha interessato 765.000 spettatori con il 4% di share. Su La7 In Onda Prima Serata è stato seguito da 476.000 spettatori con il 2.5%. A seguire Schegge di Paura con 192.000 spettatori e l’1.7% di share. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics – Serata Speciale ha segnato 593.000 spettatori con il 3.3% di share.