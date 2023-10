Ascolti tv domenica 15 ottobre 2023: chi ha vinto tra Cuori 2 e Caduta Libera – I migliori Gli ascolti tv di domenica 15 ottobre 2023: su Rai Uno sono andati in onda due nuovi episodi di Cuori 2, su Canale5 un nuovo appuntamento con Caduta Libera – I migliori. Ieri è ripartito Che Tempo Che Fa per la prima volta sul Nove, ecco tutti i dati auditel della serata.

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo ieri sera, domenica 15 ottobre 2023, ha regalato ai telespettatori fiction, intrattenimento e programmi di informazione. Su Rai Uno sono andati in onda due nuovi episodi di Cuori 2, la fiction con Pilar Fogliati, Daniele Pecci, Matteo Martari e Alessandro Tersigni, su Canale5 invece Gerry Scotti ha intrattenuto i telespettatori con Caduta Libera – I migliori. Su Rai2 è andata in onda la terza puntata de Il Collegio, su Rete4 e La7, invece, i programmi di attualità che hanno dedicato gran spazio alla guerra Hamas Israele. Ieri sera è partita la nuova edizione di Che Tempo Che Fa. Il programma con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback che ha debuttato sul Nove ha registrato un risultato storico: 2,1 milioni di telespettatori e il 10,5%, quintuplicando la media della rete, e 2,6 milioni e il 13% in simulcast.

Chi ha vinto tra Cuori 2 e Caduta Libera – I migliori

Gli episodi 5 e 6 di Cuori 2 dal titolo Quattro centimetri d’invidia e L’ora della verità andati in onda su Rai Uno ieri, domenica 15 ottobre 2023, sono stati seguiti da 2.879.000 spettatori pari al 16.8% di share. Su Canale 5 una nuova puntata di Caduta Libera – I migliori con Gerry Scotti alla conduzione ha intrattenuto 1.622.000 spettatori pari all’11.5% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Rai Due la terza puntata de Il Collegio ha intrattenuto 899.000 spettatori con il 4.8% di share, su Rai 3 Report con Sigfrido Ranucci alla conduzione ha registrato 1.478.000 spettatori con il 7.6% di share. FBI: Most Wanted in onda su Italia1 ha intrattenuto 1.053.000 spettatori con il 5.6% di share. Dritto e Rovescio su Rete 4 ha segnato 837.000 spettatori con il 6.2% di share. In Onda su La7 ha intrattenuto 568.000 spettatori con il 3.2% di share. Spider-Man: Far From Home su Tv8, film del 2019 di Jon Watts, ha segnato 441.000 spettatori con il 2.6% di share. La prima puntata di Che Tempo Che Fa in onda sul Nove ha segnato un risultato storico: 2,1 milioni di telespettatori e il 10,5% solo sul Nove, quintuplicando la media della rete, e 2,6 milioni e il 13% in simulcast.