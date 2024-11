video suggerito

Ascolti tv domenica 10 novembre: chi ha vinto tra Purché finisca bene e La rosa della vendetta Gli ascolti tv di domenica 10 novembre: chi ha vinto la sfida tra Rai 1 con Purché finisca bene e Canale5 con La rosa della vendetta. Tutti i dati auditel della serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il palinsesto televisivo di domenica 10 novembre 2024 ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento. Su Rai 1 è andato in onda Purché finisca bene – Mia moglie, mia figlia, due bebè, su Canale5 invece la penultima puntata della soap opera turca La rosa della vendetta. Ecco chi ha vinto la gara agli ascolti tv.

La sfida tra Rai 1 con Purché finisca bene e Canale5 con La rosa della vendetta

Purché finisca bene – Mia moglie, mia figlia, due bebè, andato in onda su Rai 1 in prima serata, è stato seguito da 2.342.000 spettatori pari al 13.4% di share. Il penultimo appuntamento della domenica sera su Canale5 con La rosa della vendetta vince la gara agli ascolti tv: ha intrattenuto 2.537.000 spettatori con uno share del 14.4%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Ecco, invece, le proposte delle altre reti generaliste e gli ascolti. La partita di tennis ATP Finals che ha visto Sinner contro de Minaur è stata seguita da 1.556.000 spettatori pari ad uno share del 7.9 %. Report su Rai 3 ha intrattenuto 1.362.000 spettatori pari al 7.6% di share. Le Iene Show in onda su Italia1 è stato seguito da 1.170.000 spettatori con il 9.5% di share. È sempre Cartabianca su Rete4 ha raggiunto 454.000 spettatori (3.3%). Men in Black: International su Tv8 ha raggiunto 303.000 spettatori con l’1.8% di share, la nuova puntata di Che tempo che fa in onda sul NOVE ha raggiunto 1.694.000 spettatori con l’8.7% di share. Il Socio su La7 ha intrattenuto 231.000 spettatori pari ad uno share dell'1.6%.

Leggi anche Ascolti tv sabato 9 novembre: chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tu si que vales

Affari Tuoi, Striscia La Notizia e Chissà chi è: gli ascolti dell'access prime time

Affari Tuoi di Stefano De Martino, in onda su Rai 1 nella fascia access prime time, ha intrattenuto 4.751.000 spettatori pari ad uno share del 23.9%. Paperissima Sprint su Canale5 ha raggiunto 2.627.000 spettatori pari ad uno share del 13.2%.