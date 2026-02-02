Ascolti tv domenica 1 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3, Chi vuol essere milionario e Che Tempo Che Fa

Gli ascolti tv di domenica 1 febbraio, tutti i dati Auditel. Chi ha vinto tra Chi vuol essere milionario su Canale 5, la terza stagione della fiction Cuori su Rai1 e Che Tempo Che Fa in onda su Nove.

Il palinsesto televisivo di ieri sera, domenica 1 febbraio, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione e trasmissioni di approfondimento. Su Rai1 in prima serata è andata in onda la terza stagione della fiction Cuori, mentre Canale 5 ha lasciato spazio a Chi vuol essere milionario con Gerry Scotti. In prima serata su Nove Che Tempo Che Fa, che ha visto tra gli ospiti Belen Rodriguez.

Nella prima serata di domenica 1 febbraio, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata della fiction Cuori 3 con Matteo Martari e Pilar Fogliati, ambientata nel reparto di cardiologia dell'ospedale Le Molinette di Torino. La serie ha conquistato la serata con 2.923.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale 5 invece spazio a Chi Vuol essere milionario con Gerry Scotti, dove un nuovo concorrente ha provato a portare a casa il montepremi finale di 1 milione di euro, ma il suo percorso si è interrotto prima della vincita finale. Il programma è stato visto da 1.984.000 spettatori con uno share del 15.5%. Su Nove, invece, spazio a Che Tempo Che Fa: nel programma condotto da Fabio Fazio si è raccontata Belen Rodriguez, che ha parlato dei momenti di difficoltà vissuti, degli attacchi di panico e del rapporto con Maria De Filippi. L'appuntamento domenicale è stato seguito da 1.560.000 spettatori con l’8.6% di share.

In access prime time Affari tuoi contro La ruota della fortuna. Su Rai1 l'appuntamento con i pacchi di Stefano De Martino ha visto protagonista Jonathan dal Piemonte, che a fine partita ha accettato l'offerta del dottore, la quale però si è rivelata piuttosto sfortunata dal momento che il suo pacco conteneva 200mila euro. Il programma è stato seguito da 4.705.000 spettatori (23.4% share), mentre La ruota della fortuna ha raccolto 4.674.000 spettatori pari al 23.2%.

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Report ha segnato 1.530.000 spettatori pari all’8.5% di share, mentre su Rete4 Fuori dal Coro ha totalizzato 742.000 spettatori (5.9%). Su La7 Misery non deve morire ha raggiunto 294.000 spettatori e l’1.6%, su Tv8 Il giustiziere della notte ha ottenuto 252.000 spettatori con l’1.4%.