Ascolti tv domenica 1 dicembre: chi ha vinto tra Vincenzo Malinconico 2, Tradimento e Che Tempo Che Fa Tutti i dati Auditel di domenica 1 dicembre. La nuova soap turca Tradimento, in onda su Canale5, ha conquistato 2.357.000 spettatori con uno share del 13.4%, mentre a vincere la serata è stata la fiction Vincenzo Malinconico su Rai1 con 3.005.000 spettatori con il 17.1% share.

A cura di Elisabetta Murina

La prima serata di ieri, domenica 1 dicembre, ha offerto agli spettatori film, serie tv, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso una nuova puntata della seconda stagione di Vincenzo Malinconico, mentre Canale 5 ha trasmesso la nuova soap turca Tradimento. Sul Nove spazio all'appuntamento domenicale con Che tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e Paperissima Sprint. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel di domenica 1 dicembre.

La sfida degli ascolti tv tra Vincenzo Malinconico, Che tempo che fa e Tradimento

Nella prima serata di domenica 24 novembre, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Vincenzo Malinconico 2. La seconda stagione della fiction con Massimiliano Gallo nei panni dell'avvocato Vincenzo Malinconico è stato visto da 3.005.000 spettatori con il 17.1% share. Su Canale 5 ha debuttato la nuova soap turca Tradimento. Conosciuta come Deception a livello internazionale, vede protagonista Vahide Perçin, l'attrice celebre per il ruolo di Hunkar Yaman in Terra Amara. I primi episodi sono stati visti da 2.357.000 spettatori con uno share del 13.4%. Sul Nove spazio a Che tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio con Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto con ospiti della serata Gerry Scotti e Jovanotti. La trasmissione ha registrato 2.037.000 spettatori, con il 10.1%, mentre il Il Tavolo ha segnato 932.000 (share 7.7%).

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Su Rai2 9-1-1 ha intrattenuto 652.000 spettatori (3.2% share), mentre 9-1-1 Lone Star ha segnato 547.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 Le Iene Show ha conquistato 1.360.000 spettatori con il 9.8%. Su Rai3 Report ha segnato 1.286.000 spettatori pari al 6.3%, su Rete4 Zona Bianca ha totalizzato 594.000 spettatori (4%). Su La7 Piacere sono un po’ incinta raggiunge 326.000 spettatori e l’1.7%. Su Tv8 la differita del Gran Premio di Formula 1 del Qatar ottiene 1.089.000 spettatori con il 5.7%.