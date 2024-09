Ascolti tv di sabato 31 agosto: chi ha vinto tra il concerto di Gigi D’Alessio e Lo Show dei Record

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo di ieri sera, sabato 31 agosto 2024, ha offerto ai telespettatori film, programmi di sport, intrattenimento e informazione e tanta musica. Su Rai 1 è andato in onda il concerto evento di Gigi D'Alessio , Gigi, Uno Come Te – Ancora Insieme, mentre su Canale 5 è stata trasmessa una nuova puntata (in replica) di Lo show dei Record condotto da Gerry Scotti. Ecco chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tv.

La sfida tra Rai1 con Gigi Uno Come te – Ancora insieme e Canale5 con Lo show dei record

Rai Uno vince la serata in termini di ascolti tv con il concerto evento di Gigi D'Alessio andato in scena in Piazza del Plebiscito lo scorso giugno: le esibizioni del cantante napoletano, accompagnate da diversi ospiti quali Geolier, Annalisa, Alessandra Amoroso, Elodie, Gué, Arisa, hanno intrattenuto il pubblico da casa. Rai Uno ha registrato ieri sera, sabato 31 agosto 2024, 1.471.000 spettatori pari al 14% di share. Su Canale 5 la replica di Lo Show dei Record, programma condotto da Gerry Scotti, ha raccolto davanti al video 1.187.000 spettatori con uno share del 12.1%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Ecco le proposte delle altre reti generaliste e i dati auditel registrati. Su Rai 2 le Paralimpiadi 2024 sono state la scelta di 604.000 spettatori pari al 4.7% di share. Su Italia 1 Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini ha radunato 775.000 spettatori pari al 6.6% di share. Su Rai3 C’era una volta il West ha raggiunto 598.000 spettatori e il 4.9% di share. Su Rete4 Viaggi di nozze ha totalizzato 495.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 301.000 spettatori con il 3% di share. Su Tv8 Gaga Chromatica Ball ha siglato 148.000 spettatori pari all'1.3% di share.