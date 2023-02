Ascolti tv mercoledì 22 febbraio: chi ha vinto tra Piccole Donne e Michelle Impossibile La serata televisiva di mercoledì 22 febbraio 2023 è segnata dal ritorno sulle scene di Michelle Hunziker e del suo nuovo programma “Michelle Impossibile & Friends”. Ecco i dati di ascolto.

La serata televisiva di mercoledì 22 febbraio 2023 è segnata dal ritorno sulle scene di Michelle Hunziker e del suo nuovo programma "Michelle Impossibile & Friends". Il programma, grazie a ospiti e inserti di ogni tipo e genere, è riuscito a tenere incollati davanti al video quasi 3 milioni di telespettatori vincendo la serata. La controprogrammazione di Rai1 era affidata al film Piccole donne di Greta Gerwig con Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Meryl Streep, Laura Dern e Timothée Chalamet. Su Rai2, un nuovo episodio di Mare Fuori 3 che, ricordiamo, è stato già reso disponibile per intero su RaiPlay.

Gli ascolti tv di mercoledì 22 febbraio 2023

La prima puntata di Michelle Impossible & Friends su Canale 5 è stata vista da 2.824.000 spettatori con uno share del 21.3%. Il secondo programma più seguito è stato Chi l'ha visto? su Rai3 che ha raggiunto 1.861.000 spettatori netti e l’11.5% di share. Su Rai1, la prima tv Piccole Donne, film di Greta Gerwig, è stato visto da 1.859.000 spettatori pari all’11.3% di share. Il nuovo episodio di Mare Fuori 3 su Rai2 è stato visto da 1.329.000 spettatori netti per l'8.1% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Rampage – Furia animale ha invece raccolto 935.000 spettatori netti per uno share complessivo del 5.3%. Bene anche il talk show di Rete4 Controcorrente – Prima Serata, che realizza su Rete4 un totale spettatori di 614.000 spettatori netti pari al 4% di share. Atlantide, in onda su La7, è stato visto da 440.000 spettatori netti per il 3.3% di share. Name that Tune – Indovina la canzone, format tv di Tv8 condotto da Ciro Priello e da Fabio Balsamo, è stato visto da 421.000 spettatori netti per il 2.6% di share. Il film Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana è stato visto da 245.000 spettatori netti per l'1.4% di share.