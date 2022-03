Ascolti tv, C’è Posta per te batte Affari Tuoi e chiude in crescita rispetto alla scorsa settimana L’ultima puntata di C’è Posta per Te di sabato 12 marzo domina la prima serata, arrivando a 4.802.000 spettatori pari al 27.8% di share, in leggera crescita rispetto alla scorsa settimana. Affari Tuoi-Formato Famiglia di Amadeus, invece, si ferma a 3.662.000 spettatori pari al 16.2% di share.

A cura di Elisabetta Murina

La prima serata di sabato 12 marzo ha visto sfidarsi ancora una volta C'è posta per te e Affari Tuoi-Formato Famiglia. Un confronto che da settimane caratterizzata il palinsesto televisivo del sabato sera. Con la puntata finale del suo show, in onda a partire dalle 21.30 su Canale5, Maria De Filippi ha conquistato ancora una volta gli ascolti totalizzando 4.802.000 spettatori pari al 27.8% di share, rispetto al game show di Amadeus che invece si è fermato a 3.662.000 spettatori pari al 16.2% di share.

C'è Posta per Te domina ancora il sabato sera

Sabato 12 marzo è andata in onda su Canale5 l'ultima puntata di C'è Posta per te, mentre su Rai1 è stato trasmesso il game show Affari Tuoi- Formato Famiglia. Per la De Filippi la stagione appena conclusa non ha brillato in fatto di ascolti, tanto che quelli registrati nelle ultime settimane sono sempre stati in calo. Leggermente diversa la situazione di quest'ultimo sabato sera, in cui lo show ha conquistato 4.802.000 spettatori pari al 27.8% di share, un dato in crescita se confrontato con quello di sabato 5 marzo, in cui invece gli spettatori si erano fermati a 4.643.000 con un 26.4% di share, ma comunque in calo rispetto alle prime puntate. Amadeus invece ha conquistato 3.662.000 spettatori pari al 16.2% di share nella prima parte e 2.225.000 (12% share) nella seconda, chiamata Pacchi Celebrity.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo nel dettaglio gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai2 sono andati in onda FBI e FBI International, seguiti rispettivamente da 1.074.000 spettatori (4.8% di share) e 893.000 (4.4%). Italia 1 invece ha proposto il film Din Don – Un Paese in Due, che ha intrattenuto 690.000 spettatori, pari al 3.2%. Su Rai3 è andato in onda Quinta Dimensione – Il Futuro è già Qui, che ha raccolto davanti alla tv 771.000 spettatori pari ad uno share del 3.9%. Su Rete4 Spectre ha totalizzato 892.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 In Onda Prima Serata informa 979.000 spettatori (4.4%) e a seguire Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 354.000 spettatori con uno share del 2.7%. Su Tv8 Men in Black II ha raccolto 290.000 spettatori con l’1.4% e infine su Nove Denise ha raccolto 284.000 spettatori con l’1.3% di share.