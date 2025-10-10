Ascolti TV 9 ottobre: La ruota della fortuna torna a vincere contro Affari tuoi, i dati de La ricetta della felicità

Gli ascolti TV di giovedì 9 ottobre. In prima serata la sfida tra la fiction di Rai1 La ricetta della felicità con Cristiana Capotondi e Valeria Fabrizi e la soap di Canale5 La notte nel cuore. In access prime time spazio ad Affari tuoi contro La ruota della fortuna. Chi ha vinto tra Gerry Sconti e Stefano De Martino? Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste ieri giovedì 9 ottobre.

La ruota della fortuna e Affari tuoi, chi ha vinto tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. La sfida dell'access prime time si fa sempre più interessante, proprio perché imprevedibile. Gerry Scotti ha dimostrato di sapersi imporre in una fascia in cui i giochi sembravano fatti. Il conduttore ha battuto Stefano De Martino nelle prime settimane di programmazione. Poi, il colpo di scena. Affari tuoi, sebbene per una manciata di spettatori, ha attuato un lieve sorpasso nei confronti de La ruota della fortuna. Ma cosa è successo nella puntata di giovedì 9 ottobre? Ebbene, Gerry Scotti è tornato in testa. Con 5.211.000 spettatori pari al 25.3% ha battuto Affari tuoi, che ha registrato 4.811.000 spettatori con il 23.3% di share.

La sfida degli ascolti TV tra La ricetta della felicità e La notte nel cuore. Giovedì 9 ottobre, in prima serata, Rai1 ha trasmesso la serie tv La ricetta della felicità con Cristiana Capotondi, Lucia Mascino, Flavio Parenti e Valeria Fabrizi. La fiction racconta una storia che dimostra l'importanza della sorellanza. Due donne – Marta e Susanna – decidono di unire le forze per un sogno comune, anziché farsi la guerra per avere amato lo stesso uomo. La puntata ha registrato 2.910.000 spettatori pari al 18.6% di share. Dati che sono bastati per battere Canale5. Gli intrighi della soap La notte nel cuore sono stati seguiti da 2.399.000 spettatori con il 15.9% di share (qui le anticipazioni della prossima puntata).

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso Ore 14 Sera con Milo Infante, che è stato seguito da 894.000 spettatori con il 6.6% di share. Rai3 ha lasciato spazio alla serata evento Attenti al libro, condotta da Francesca Fialdini. Il programma ha intrattenuto 275.000 spettatori con l'1.7% di share. Italia1 ha trasmesso il film Black Adam, che ha interessato 1.152.000 spettatori con il 6.8% di share. Su Rete4, spazio all'approfondimento di Dritto e rovescio che è stato seguito da 821.000 spettatori con il 6.3% di share. Su Tv8, il film Blacklight. Sul Nove, Sinceramente Persia One Milf Show. La7 ha lasciato spazio a Piazzapulita, il programma ha interessato 912.000 spettatori con il 7.1% di share.