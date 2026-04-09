Ascolti tv 8 aprile: vola STEP (14.5%), Pretty Woman (13.7%) batte Forbidden Fruit (12.1%)

Gli ascolti tv di mercoledì 8 aprile. Pretty Woman su Rai1 (2.299.000 spettatori e il 13.7%) vince contro Forbidden Fruit su Canale 5 (1.867.000 spettatori e il 12.1%). Stefano De Martino registra 1.971.000 spettatori e il 14.5% con Stasera tutto è possibile su Rai 2 e batte Gerry Scotti nell’access prime time. Tutti i dati Auditel di ieri.

Ascolti tv 8 aprile

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Il palinsesto televisivo di mercoledì 8 aprile ha offerto agli spettatori programmi di intrattenimento, approfondimento e informazione. Ad avere la meglio è Pretty Woman su Rai1 (2.299.000 spettatori e il 13.7%), che supera Forbidden Fruit su Canale 5 (1.867.000 spettatori e il 12.1%). Su Rai 2 Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino raccoglie 1.971.000 spettatori e il 14.5%. In access prime time, Affari tuoi batte La ruota della fortuna. Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste ieri mercoledì 8 aprile.

Pretty Woman batte Forbidden Fruit, bene STEP

I programmi di punta della serata: su Rai 1 in onda Pretty Woman, che ha collezionato 2.299.000 spettatori e il 13.7%, vincendo la concorrenza con Canale 5 e confermando il film con Julia Roberts e Richard Gere come uno dei cult del panorama mondiale. Resta indietro Forbidden Fruit, che si ferma a 1.867.000 spettatori e il 12.1% di share. Bene anche Stasera tutto è possibile in onda su Rai 2 (1.971.000 spettatori e il 14.5%).

I dati Auditel delle altre reti generaliste

Vediamo le proposte delle altre reti generaliste. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.337.000 spettatori (8.1%). Su Rete4 l'approfondimento di Realpolitik ha interessato 519.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 Le Iene Show hanno raccolto 1.001.000 spettatori con l’8.1%. Su Tv8 Su Tv8 Champions League – Barcellona-Atletico Madrid ottiene 1.348.000 spettatori (6.8%). Su La7, il documentario di Roberto Saviano La giusta distanza ha registrato 564.000 spettatori e il 3.1%.

Affari tuoi vince contro La ruota della fortuna

In access prime time, la consueta sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Il programma dei pacchi vince collezionando 4.877.000 spettatori (23%) dalle 20:48 alle 21:44. Su Canale5, l'appuntamento con La ruota della fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui è stato seguito da 4.733.000 spettatori pari al 22.4% dalle 20:49 alle 21:52.