Ascolti tv 30 ottobre: chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, i dati di Noi del Rione Sanità e del GF

I dati Auditel di ieri giovedì 30 ottobre. La prima serata ha visto scontrarsi Noi del Rione Sanità su Rai1 e il Grande Fratello su Canale 5, dopo la consueta sfida nell’access tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. In prima serata Rai1 trionfa con poco, nell’access Canale 5 mantiene il primato.

Gli ascolti tv della serata di giovedì 30 ottobre: il pubblico nel prime time ha potuto scegliere tra programmi di intrattenimento, informazione, fiction e tanto altro. Infatti su Rai1 è andata in onda la seconda puntata della fiction Noi del Rione Sanità, mentre su Canale 5 un nuovo appuntamento settimanale con il Grande Fratello, mentre su Rai3 è tornata Splendida Cornice. La sfida più avvincente, però, resta quella dell'access, in cui a colpi di share si scontrano Affari Tuoi con Stefano De Martino e La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti. Vediamo, quindi, tutti i dati Auditel.

Chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna nell'access prime time

La consueta sfida nell'access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della fortuna è ormai diventata uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico che partecipa scegliendo l'uno o l'altro canale. Il trend degli ascolti è ormai piuttosto chiaro, vede il game show di Canale 5 superare quello di Rai1, talvolta la forbice è più ampia, altre volte meno, ma il programma di Gerry Scotti sembra aver riscosso la completa attenzione del pubblico di quella fascia. I dati rilevati non fanno che dimostrarlo. Rai1 arriva a 4.820.000 spettatori con il 23.4% di share, mentre Canale 5 5.054.000 spettatori pari al 24.7% di share.

La sfida in prima serata tra Noi del Rione Sanità e il Grande Fratello

In prima serata, invece, Rai1 schiera la fiction Noi del Rione Sanità, seconda di tre puntate, in cui l'attore Carmine Recano è protagonista della storia ispirata alla vicenda di Don Antonio Loffredo. La prima puntata aveva soddisfatto le aspettative del pubblico, forse anche per la presenza del volto dell'amatissima Mare Fuori, oltre che per la storia in sé. Su Canale 5, invece, secondo appuntamento settimanale per il Grande Fratello di Simona Ventura, un programma che stenta a decollare, ma che continua ad essere una presenza fissa nel palinsesto Mediaset. La fiction ha raggiunto 2.769.000 spettatori con il 17.7% di share, mentre il reality è arrivato a 1.620.000 spettatori con uno share del 13.1%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, invece, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 Ore 14 Sera ha intrattenuto 801.000 spettatori con il 6.1% di share. Su Italia1 Vendetta è stato la scelta di 985.000 spettatori con il 5.6% di share. Su Rai3 Splendida Cornice ottiene 1.142.000 spettatori e il 7.4% di share. Su Rete4 Dritto e Rovescio segna 685.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 Piazzapulita registra 821.000 spettatori e il 6.3% di share. Su Tv8 The Karate Kid – La leggenda continua è stato visto da 336.000 spettatori con il 2.2% di share. Sul Nove Sinceramente Persia – One Milf Show raduna 447.000 spettatori con il 2.7% di share.