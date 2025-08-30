Ascolti tv 29 agosto: chi ha vinto tra Le mie ragazze di carta e Tradimento

Nella serata di ieri, venerdì 29 agosto, su Rai1 è andato in onda il film Le mie ragazze di carta, mentre su Canale 5 le puntate della serie Tradimento. Stando ai dati Auditel, ecco chi si è aggiudicato la serata.

La prima serata di ieri, venerdì 29 agosto, ha offerto agli spettatori una programmazione variegata tra fiction, film e programmi di intrattenimento. Su Rai1 è andato in onda il film Le mie ragazze di carta, mentre su Canale5 sono state trasmesse le puntate della serie Tradimento. Vediamo, quindi, tutti i dati Auditel di giovedì 28 agosto e chi si è accaparrato il primo posto sul podio degli ascolti tv.

La sfida tra Le mie ragazze di carta su Rai1 e Tradimento su Canale 5

Nella serata di venerdì 29 agosto, l'ultimo weekend prima dell'ufficiale ripresa di tutte le attività e della stagione televisiva autunnale, su Rai1 è andato in onda il film del 2023 Le mie ragazze di carta, con Maya Sansa, Andrea Pennacchi e altri nomi noti dello spettacolo italiano. Il film ha catturato l'attenzione di 1.775.000 spettatori arrivando al 13% di share di share. Su Canale 5, invece, spazio alla serie turca Tradimento, di cui sono andate in onda ben tre puntate. La fiction, seguitissima dal pubblico, è stata la scelta di 2.042.000 spettatori con uno share del 16.4% e vincendo, di fatto, la prima serata.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 Squadra Speciale Cobra 11 è stato visto da 503.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia1 Chicago Fire è stata la scelta di 916.000 spettatori con il 6.2% di share. Su Rai3 La chimera è stato visto da 391.000 spettatori con il 2.8% di share. Su Rete4 The Bourne Legacy ha catturato l'attenzione di 551.000 spettatori e il 4.2% di share. Su La7 Ricordati di me ha registrato 414.000 spettatori e il 3% di share. Su Tv8 l’esordio in chiaro di Pechino Express – Fino al Tetto del Mondo ha segnato 647.000 spettatori e il 5% di share. Sul Nove la replica di Comedy Match ha radunato 544.000 spettatori con il 3.9% di share.