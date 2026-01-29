Ascolti tv 28 gennaio: chi ha vinto tra Morbo K e Una nuova vita, i dati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Gli ascolti di mercoledì 28 gennaio, tutti i dati Auditel. Su Rai1 è andata in onda la seconda e ultima puntata di Morbo k, mentre su Canale 5 la prima puntata della fiction Una nuova vita.

Il palinsesto televisivo di ieri sera, mercoledì 28 gennaio 2026, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento. Su Rai 1 è andata in onda la seconda e ultima parte della fiction Morbo K, ispirata alla storia vera dell'equipe medica dell'ospedale Fatebenefratelli che inventò una malattia contagiosa per salvare gli ebrei dal rastrellamento del Ghetto di Roma del 16 ottobre 1943. Su Canale5, invece, è andata in onda la prima puntata della fiction, Una Nuova Vita, con Anna Valle e Daniele Pecci. Nell'access prime time, come sempre, la competizione tra game show con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Vediamo, quindi, tutti i dati Auditel.

In prima serata sfida tra Morbo K e Una nuova vita

Sfida tra fiction nella prima serata di mercoledì 28 gennaio. Su Rai1 si è conclusa la miniserie Morbo K con Vincenzo Ferrera, Giacomo Giorgio e Flavio Furno, che ha raccontato la storia del medico che ebbe l'intuizione di inventare una malattia contagiosa per salvare quanti più ebrei dal rastrellamento nazista. La fiction è stata vista da 2.519.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Canale 5, invece, ritorno alla fiction con Una nuova vita, dove la protagonista è Anna Valle, affiancata da Daniele Pecci: un racconto avvincente di una donna che cerca di ricostruire la sua vita, dopo una serie di eventi che l'hanno messa a dura prova. Il debutto è stato ottimo e infatti Mediaset si aggiudica la prima serata con 2.990.000 spettatori e uno share del 18.7%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, invece, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 Ricatto d’amore è stato visto da 880.000 spettatori con il 4.7% di share. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside è stata la scelta di 834.000 spettatori e il 6.3% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha registrato 1.317.000 spettatori con il 7.9% di share. Su Rete4 Realpolitik segna 481.000 spettatori e il 3.6% di share. Su La7 Una Giornata Particolare in replica ha raggiunto 1.034.000 spettatori e il 5.7% di share. Su Tv8 Champions League – Benfica-Real Madrid ha ottenuto 756.000 spettatori con il 3.8% di share. Sul Nove Little Big Italy ha radunato 272.000 spettatori con l’1.9% di share.

Nell'access prime time si sfidano Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Come sempre, invece, nell'access prime time la sfida è a suon di game show. Su Rai1 Affari Tuoi con Stefano De Martino supera di poco i suoi numeri e infatti si aggiudica la fascia con 4.966.000 spettatori e il 23.3% di share, mentre per La Ruota della Fortuna c'è un lieve calo con 4.889.000 spettatori pari al 23.1% di share.