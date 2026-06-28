Ascolti tv 27 ieri 27 giugno: vincono Notti Mondiali e Croazia-Ghana (24.3%), Ciao Darwin fermo al 15.4%

A conquistare la serata sono stati ancora una volta i Mondiali: Notti Mondiali, in prima serata su Rai1, ha totalizzato il 14.5% di share, mentre Croazia-Ghana in seconda serata il 24.3%. Su Canale 5 la replica di Ciao Darwin ferma al 15.4%.

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Gli ascolti tv di ieri, sabato 27 giugno. Il palinsesto televisivo ha offerto eventi sportivi, film, serie tv e programmi di approfondimento. Rai1 ha trasmesso in prima serata l'approfondimento Notti Mondiali, mentre in seconda serata la partita Croazia-Ghana. Canale 5 ha lasciato spazio alla replica di Ciao DarwIn con la conduzione di Paolo Bonolis. In access prime time, La ruota della fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui e su Rai1 Affari Tuoi con Stefano De Martino.

Croazia-Ghana in seconda serata batte Notti Mondiali e Ciao Darwin

La serata del 27 giugno, su Rai 1, è stata all'insegna dello sport. In prima serata è infatti andato in onda il programma Notti Mondiali, con commenti e approfondimenti sulle partite dei Mondiali. A condurlo Alessandro Antielli, mentre ospiti in studio Paulo Roberto Falcao, Marco Tardelli, Ciccio Graziani, Massimo De Luca, Manuela Giugliano, Alessio Dionisi. Il programma è stato visto da 1.888.000 spettatori pari al 14.5% di share. Subito dopo, in seconda serata, è andata in onda Croazia-Ghana. La partita ha totalizzato il 24.3% di share. Su Canale 5 invece spazio all'intrattenimento con una replica di Ciao Darwin, condotto da Paolo Bonolis, che ha raggiunto 1.360.000 spettatori pari al 15.4% di share.

La Ruota della Fortuna batte Affari Tuoi con il 26.4% di share

Nella serata di ieri, 27 giugno, è tornata la consueta sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Nelle ultime settimane, il programma di De Martino aveva subito alcuni giorni di stop per lasciare spazio ai Mondiali. Ieri sera, invece, sono andati entrambi regolarmente in onda e il confronto è tornato a tenere banco, così come è stato per il resto dell'anno: il programma condotto da Gerry Scotti ha totalizzato 3.593.000 spettatori con il 26.4% di share, mentre ‘il gioco dei pacchi' ha totalizzato 3.326.000 spettatori (24.5%).