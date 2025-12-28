Ascolti TV 27 dicembre: chi ha vinto tra il Festival del Circo di Montecarlo e Il Volo, Affari tuoi contro La ruota

Chi ha vinto tra il Festival del Circo di Montecarlo in onda su Rai1 e lo show Il Volo Tutti per uno – Viaggio nel tempo proposto da Canale5. In access prime time, La ruota della fortuna di Gerry Scotti ha sfidato Affari tuoi di Stefano De Martino. Tutti i dati Auditel di ieri sabato 27 dicembre.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli ascolti TV di ieri sera, sabato 27 dicembre. Rai1 ha trasmesso il Festival del Circo di Montecarlo. Su Canale5, in onda Il Volo Tutti per uno – Viaggio nel tempo con Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Italia1 ha proposto Shrek 2. In access prime time la consueta sfida tra Affari tuoi, programma condotto da Stefano De Martino e La ruota della fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui. Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste ieri, sabato 27 dicembre.

La sfida degli ascolti TV tra il Festival del Circo di Montecarlo e Il Volo. Nella prima serata di sabato 27 dicembre, Rai1 ha trasmesso la 47^ edizione del Festival del Circo di Montecarlo, che si propone di presentare al pubblico l'eccellenza circense mondiale. Su Canale5 in onda la musica de Il Volo con lo show Tutti per uno – Viaggio nel tempo. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si sono esibiti a Palazzo Te a Mantova.

La ruota della fortuna e Affari tuoi, chi ha vinto tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. In access prime time, su Rai1, una nuova puntata di Affari tuoi. Ha giocato Mattia dall'Emilia Romagna. Su Canale5, una nuova puntata de La ruota della fortuna, in cui si è riconfermato campione Jimmy. Il programma è condotto da Gerry Scotti e Samira Lui.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Su Rai2 spazio alla serie F.B.I. International. Rai3 ha proposto il documentario La città ideale. Italia1 ha proposto Shrek 2. Rete4 ha trasmesso Assassinio sull'Orient Express. Su La7 in onda il film Il club delle prime mogli. Tv8 ha proposto Alessandro Borghese con 4 ristoranti. Sul Nove, spazio allo show Lezioni private.