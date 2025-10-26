Ascolti tv 25 ottobre: chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tu sì que vales, Affari Tuoi sfida ancora La Ruota

Gli ascolti tv di sabato 25 ottobre. In prima serata il quinto scontro tra Ballando con le stelle e Tu sì que vales, in onda rispettivamente su Canale5 e Rai1. In access prime time, invece, prosegue la sfida tra Gerry scotti e Stefano De Martino.

A occupare la sfida degli ascolti tv nella prima serata di sabato 25 ottobre è stato il quinto scontro tra Ballando con le stelle e Tu sì que vales. Rai1 e Canale5 trasmettono i propri casuali di battaglia nel palinsesto del sabato sera, nella speranza di aggiudicarsi il primato in una fascia ambitissima per gli sponsor. Occhi ancora puntati, inoltre, sullo scontro tra Gerry Scotti e Stefano De Martino, protagonisti degli access prime time delle rispettive reti con La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi.

La sfida agli ascolti tv tra Tu sì que vales e Ballando con le stelle del 25 ottobre

La quinta puntata di Ballando con le stelle, che si avvia a completare il giro di boa verso la metà del programma, è stata contrassegnata dalla vittoria di Martina Colombari, dal primo vero confronto tra Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso e, infine, dalle lacrime di Filippo Magnini per Massimiliano Rosolino che starebbe affrontando un momento difficile le cui cause non sono state svelate. Tu sì que vales, invece, ha proposto le consuete battle di lip sync divenate ormai un appuntamento leggero e imperdibile per il pubblico a casa. A portare a casa la vittoria per la quinta volta consecutiva è stato il format di Canale5 che ha ottenuto 4.217.000 con il 27,1% di share. Ballando, invece, è rimasto fermo a 3.019.000 con il 22,8% di share.

La sfida del sabato sera tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Sul fronte access prime time, nella serata televisiva del 25 ottobre si è consumato l’ennesimo scontro tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. Anche in questo caso, il pubblico ha ormai ampiamente dimostrato di preferire il format proposito da Canale5 con Scotti e Samira Lui ormai avvezzi a chiudere le puntate con diverse centinaia di migliaia di spettatori in più rispetto al diretto competitor. Anche ieri sera la tradizione che vede La Ruota sorpassare Affari Tuoi non si è smentita. Canale5 ha chiuso l'access prime time con 4.673.000 spettatori e il 25,7% di share. Più bassi ma ottimi i risultati di Rai1 che è stato seguito da 4.181.000 spettatori con il 23% di share.

Gli ascolti delle altre reti

Vediamo adesso che cosa è accaduto, invece, sulle altre reti. Rai2 ha trasmesso S.W.A.T. – Stagione 8 Episodio 1 – Lezioni di vita che è stato seguito da 725.000 con il 4,1% di share. Rai3 ha mandato in onda Sapiens – Un solo pianeta che è stato la scelta di 440.000 spettatori totalizzando il 2,7% di share. Su Rete4 è andato in onda il film Non-Stop 2014 che è stato visto da 561.000 spettatori con il 3,4% di share. Italia1 ha trasmesso il film d’animazione L'Era Glaciale – In rotta di collisione che è stato visto da 751.000 spettatori con il 4,3% di share. Su La7 In Altre Parole ha interessato 1.095.000 spettatori con il 6,1% di share nella prima parte e 496.000 spettatori con il 3,2% di share nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti è stato seguito da 378.000 spettatori con il 2,1% di share e 4 Hotel è stato seguito da 227.000 spettatori con l'1,5% di share. Sul Nove Accordi & Disaccordi ha intrattenuto 442.000 spettatori con il 2,8% di share,