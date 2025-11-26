Ascolti tv 25 novembre: chi ha vinto tra C’è ancora domani, La Notte nel cuore e Belve, i dati di Affari tuoi e La Ruota

Gli ascolti tv di martedì 25 novembre, tutti i dati Auditel della prima serata con il film C’è ancora domani su Rai1, la soap La Notte nel cuore su Canale 5 e Belve su Rai2. La sfida nell’access prime time con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

Nella prima serata di martedì 25 novembre il pubblico ha potuto scegliere tra programmi di intrattenimento, talk, fiction e altro ancora. Su Rai1 è andato in onda in prima visione il film C'è ancora domani, in occasione per la Giornata mondiale contro l'eliminazione della violenza sulle donne, mentre su Canale 5 un nuovo appuntamento con la soap turca La Notte nel cuore. Su Rai2, infine, un nuova puntata di Belve con Francesca Fagnani Prosegue, però, la sfida nell'access prime time tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi che, ormai, si contendono il primato delle trasmissioni più viste in TV. Vediamo, quindi, tutti i dati Auditel della serata.

La sfida tra C'è ancora domani, La notte nel cuore e Belve

Una prima serata con una scelta piuttosto variegata per il pubblico che ha potuto recuperare il film di Paola Cortellesi, sua prima regia, che da quando è arrivato al cinema nell'ottobre 2023 ha fatto incetta di premi e ha letteralmente girato il mondo. Una scelta, quella della Rai, dettata dalla ricorrenza del 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e il film, d'altronde, ne parla ampiamente e in maniera nient'affatto convenzionale. Il film ha totalizzato ben 3.869.000 spettatori, con il 21,6% di share, vincendo la prima serata.

Su Canale 5, invece, non può mancare l'appuntamento con La notte nel cuore, la soap che ha stregato il pubblico Mediaset e infatti incolla davanti al piccolo schermo un certo numero di telespettatori ogni sera. La fiction ha registrato 2.276.000 spettatori con uno share del 15%.

Interessante anche il trittico di interviste di Belve su Rai2, con Francesca Fagnani. La giornalista ha chiacchierato con Martina Colombari, Filippo Magnini e Orietta Berti, interessando 1.176.000 spettatori pari al 7.4% di share.

L'access prime time con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Imperdibile per il pubblico l'appuntamento con i programmi dell'access prime time ovvero Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna che, ad oggi, sono le trasmissioni più viste della TV, i cui numeri altissimi confermano il gradimento da parte dei telespettatori che continuano a sceglierle nell'orario di cena. Se il game show di Rai1, in fin dei conti, non sembra fare grandi salti rispetto alla scorsa stagione, quello di Gerry Scotti continua a crescere alzando il livello della fascia per la gioia di Mediaset. Stefano De Martino, infatti, ha raggiunto i suoi 4.710.000 spettatori con il 21.2% di share, mentre Scotti è 5.489.000 spettatori pari al 24.8% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, invece, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Italia1 Le Iene è stata la scelta di 1.092.000 spettatori con l’8.8% di share. Su Rai3 Amore Criminale è stato visto da 569.000 spettatori con il 3% di share. Su Rete4 È Sempre Cartabianca registra 434.000 spettatori con il 3.2% di share. Su La7 DiMartedì ha raggiunto 1.240.000 spettatori e il 7.1% di share. Su Tv8 X Factor è stato visto da 456.000 spettatori con il 3.2% di share. Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 329.000 spettatori con l’1.9% di share.