Ascolti tv 22 dicembre: chi ha vinto tra Love Again, Io sono Farah e Napoli-Bologna, i dati di Affari Tuoi e La Ruota

Gli ascolti tv di ieri sera, lunedì 22 dicembre. La settimana delle festività natalizie è iniziata e la programmazione televisiva si adatta al periodo di feste: su Rai 1 è andato in onda Love Again, mentre su Canale 5 appuntamento con la serie turca Io sono Farah. Spazio anche allo sport su Italia 1, dove è stata trasmessa la finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna. In acccess prime time, la consueta sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della fortuna. Ecco i dati Auditel di ieri sera.

La sfida degli ascolti tv tra Love Again, Io sono Farah e Napoli-Bologna

La sfida tra Rai 1 e Canale 5 in prima serata. Un nuovo episodio di Io sono Farah su Canale 5 è stato visto da 2.135.000 spettatori con uno share del 12.8%. Su Rai 1 il film Love Agaian è stato visto da 2.218.000 spettatori pari al 13.4%, ha quindi vinto la sfida degli ascolti. Su Italia 1, invece, è andata in onda la finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna, che ha consegnato il titolo agli azzurri. La sfida è stata vista da 1.631.000 spettatori con il 9.7%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Ecco tutte le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso Formidable Discoring, che ha interessato 854.000 spettatori pari al 5.8%. Rai3 ha proposto Tutti insieme appassionatamente, che ha registrato 911.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 spazio all'approfondimento di Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro che ha registrato 834.000 spettatori (6.7%). Tv8 ha proposto GialappaShow che è stato seguito da 456.000 spettatori (2.9%). Sul Nove in onda Little Big Italy che è stato seguito da 384.000 spettatori con il 2.2%. Su La7, La torre di Babale. Il programma di Corrado Augias ha interessato 634.000 spettatori e il 3.4%.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna

Lunedì 22 dicembre, in access prime time, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino. Il gioco dei pacchi è stato seguito da 4.358.000 spettatori (20.7%) dalle 20:43 alle 21:40. Ad avere la meglio è però La ruota della fortuna. Il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha registrato 4.882.000 spettatori pari al 23.3% dalle 20:52 alle 22.