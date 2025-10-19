Ascolti tv 18 ottobre: chi ha vinto tra Ballando con le Stelle e Tu si que vales, Affari Tuoi sfida La ruota
Gli ascolti tv di sabato 18 ottobre. In prima serata la sfida tra la quarta puntata di Ballando con le Stelle in onda su Rai1 e un nuovo appuntamento di Tu si que vales su Canale 5. In access prime time spazio all'ormai quotidiana sfida tra Affari Tuoi con Stefano De martino e La ruota della fortuna con Gerry Scotti. Ecco tutti i dati Auditel di ieri sera.
La sfida agli ascolti tv tra Ballando con le Stelle e Tu si que vales
Nella prima serata di sabato 18 ottobre, su Rai1 è andata in onda la quarta puntata di Ballando con le Stelle. Il programma è tornato al suo consueto spazio in palinsesto, dopo che la scorsa settimana era slittato in seconda serata per lasciare spazio alla partita Estonia-Italia. Nella quarta puntata dello show condotto da Milly Carlucci, nessuna coppia è stata eliminata e Barbara D'Urso- Pasquale La Rocca si sono classificati al primo posto con 81 punti.
Su Canale 5 appuntamento con Tu si que vales con la giuria composta da Sabrina Ferilli, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Paolo Bonolis e Luciana Littizzetto. Durante la puntata, come concorrente è tornata la signora che, la scorsa settimana, ha insultato Ferilli e che in realtà è una comica scritturata dal programma.
Affari Tuoi contro La Ruota della fortuna: chi ha vinto la sfida
Nella fascia dell'access prime time continua l'ormai consolidata sfida tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna, rispettivamente condotti da Stefano De Martino e Gerry Scotti. Quest'ultimo, ormai da settimane, si afferma al primo posto in fatto di ascolti e gradimento da parte del pubblico, complice anche la presenza di Samira Lui al suo fianco. Stefano De Martino e il programma ‘dei pacchi' su Rai1, però, continuano ad assottigliare la differenza di spettatori e share, posizionandosi al secondo posto ma sempre di poco: venerdì 17 ottobre lo ‘zio Gerry' ha vinto con 4.783.000 spettatori (24.6% share) contro i 4.384.000 spettatori (22.4%). La presenza di Herbert Ballerina ad Affari Tuoi sta giocando un ruolo fondamentale. Ieri sera, 18 ottobre, a giocare è stata Chiara dalla Toscana, che ha vinto 32mila euro dopo un cambio all'ultimo.