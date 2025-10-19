Ascolti tv 18 ottobre: chi ha vinto tra Ballando con le Stelle e Tu si que vales, Affari Tuoi sfida La ruota

Gli ascolti tv di sabato 18 ottobre, tutti i dati Auditel. Chi ha vinto in prima serata tra Ballando con le Stelle su Rai1 e Tu si que vales su Canale 5. Nell’access prime time la quotidiana sfida Gerry Scotti- Stefano De Martino con La ruota della fortuna da una parte e Affari Tuoi dall’altra.

Gli ascolti tv di sabato 18 ottobre. In prima serata la sfida tra la quarta puntata di Ballando con le Stelle in onda su Rai1 e un nuovo appuntamento di Tu si que vales su Canale 5. In access prime time spazio all'ormai quotidiana sfida tra Affari Tuoi con Stefano De martino e La ruota della fortuna con Gerry Scotti. Ecco tutti i dati Auditel di ieri sera.

La sfida agli ascolti tv tra Ballando con le Stelle e Tu si que vales

Nella prima serata di sabato 18 ottobre, su Rai1 è andata in onda la quarta puntata di Ballando con le Stelle. Il programma è tornato al suo consueto spazio in palinsesto, dopo che la scorsa settimana era slittato in seconda serata per lasciare spazio alla partita Estonia-Italia. Nella quarta puntata dello show condotto da Milly Carlucci, nessuna coppia è stata eliminata e Barbara D'Urso- Pasquale La Rocca si sono classificati al primo posto con 81 punti.

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca vincitori della quarta puntata

Su Canale 5 appuntamento con Tu si que vales con la giuria composta da Sabrina Ferilli, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Paolo Bonolis e Luciana Littizzetto. Durante la puntata, come concorrente è tornata la signora che, la scorsa settimana, ha insultato Ferilli e che in realtà è una comica scritturata dal programma.

Affari Tuoi contro La Ruota della fortuna: chi ha vinto la sfida

Nella fascia dell'access prime time continua l'ormai consolidata sfida tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna, rispettivamente condotti da Stefano De Martino e Gerry Scotti. Quest'ultimo, ormai da settimane, si afferma al primo posto in fatto di ascolti e gradimento da parte del pubblico, complice anche la presenza di Samira Lui al suo fianco. Stefano De Martino e il programma ‘dei pacchi' su Rai1, però, continuano ad assottigliare la differenza di spettatori e share, posizionandosi al secondo posto ma sempre di poco: venerdì 17 ottobre lo ‘zio Gerry' ha vinto con 4.783.000 spettatori (24.6% share) contro i 4.384.000 spettatori (22.4%). La presenza di Herbert Ballerina ad Affari Tuoi sta giocando un ruolo fondamentale. Ieri sera, 18 ottobre, a giocare è stata Chiara dalla Toscana, che ha vinto 32mila euro dopo un cambio all'ultimo.