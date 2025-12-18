Ascolti TV 17 dicembre: chi ha vinto tra Un Professore e il concerto di Sal Da Vinci, i dati di Affari Tuoi e La Ruota
Gli ascolti TV di ieri sera, mercoledì 17 dicembre. Su Rai1, è andato in onda un nuovo appuntamento di Un Professore 3, la fiction con Alessandro Gassmann. Su Canale 5 è stato trasmesso invece il concerto di Sal Da Vinci, "Stasera…che sera!". In access prime time è tornata la consueta sfida tra Affari tuoi, programma condotto da Stefano De Martino contro La ruota della fortuna condotto da Gerry Scotti. Tutti i dati Auditel di ieri, mercoledì 17 dicembre.
La sfida degli ascolti TV tra Un Professore e Stasera…che sera!. Nella prima serata di mercoledì 17 dicembre Rai1 ha lasciato spazio a un nuovo appuntamento di Un Professore 3. La fiction è stata seguita da 3.348.000 spettatori pari al 21.3% di share, vincendo la sfida degli ascolti. Su Canale5 spazio al concerto di Sal Da Vinci "Stasera…che sera!". L'evento, che si è tenuto lo scorso settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, ha interessato 2.163.000 spettatori con il 17% di share.
In access prime time è tornata la sfida tra La ruota della fortuna e Affari tuoi, ecco chi ha vinto tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Ad Affari tuoi, nella partita di mercoledì 17 dicembre ha giocato Melania dalla Toscana. Il gioco dei pacchi è stato seguito da 4.502.000 spettatori (22.4%) dalle 20:49 alle 21:40. A vincere è ancora una volta La ruota della fortuna, condotta da Gerry Scotti e Samira Lui, che ha registrato 5.674.000 spettatori pari al 28.3% dalle 20:46 alle 21:54.
Per quanto riguarda le altre reti generaliste, Rai2 ha trasmesso il film True Lies, che ha collezionato 674.000 spettatori pari al 4.4%. Anche Italia1 ha puntato su un film e ha trasmesso The Woman King (869.000 spettatori con il 5.7%). Rai3 ha trasmesso Chi l'ha visto?. Il programma condotto da Federica Sciarlelli ha registrato 1.312.000 spettatori (8.7%). Rete4 ha lasciato spazio all'approfondimento di Realpolitik. Il programma condotto da Tommaso Labate ha interessato 357.000 spettatori (2.9%). Su Tv8, Robin Hood – Il principe dei ladri, che ha registrato 392.000 spettatori (2.6%). Sul Nove, La Corrida di Amadeus ha interessato 472.000 spettatori con il 3.9%. Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.106.000 spettatori e il 6.7%.