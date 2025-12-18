Ascolti TV 17 dicembre: chi ha vinto tra Un Professore e il concerto di Sal Da Vinci, i dati di Affari Tuoi e La Ruota

Chi ha vinto tra Un Professore in onda su Rai1 e il concerto di Sal Da Vinci “Stasera…che sera!” trasmesso su Canale5. In access prime time, la consueta sfida tra La ruota della fortuna di Gerry Scotti sfida Affari tuoi di Stefano De Martino. Tutti i dati Auditel di ieri mercoledì 17 dicembre.

Gli ascolti TV di ieri sera, mercoledì 17 dicembre. Su Rai1, è andato in onda un nuovo appuntamento di Un Professore 3, la fiction con Alessandro Gassmann. Su Canale 5 è stato trasmesso invece il concerto di Sal Da Vinci, "Stasera…che sera!". In access prime time è tornata la consueta sfida tra Affari tuoi, programma condotto da Stefano De Martino contro La ruota della fortuna condotto da Gerry Scotti. Tutti i dati Auditel di ieri, mercoledì 17 dicembre.

La sfida degli ascolti TV tra Un Professore e Stasera…che sera!. Nella prima serata di mercoledì 17 dicembre Rai1 ha lasciato spazio a un nuovo appuntamento di Un Professore 3. La fiction è stata seguita da 3.348.000 spettatori pari al 21.3% di share, vincendo la sfida degli ascolti. Su Canale5 spazio al concerto di Sal Da Vinci "Stasera…che sera!". L'evento, che si è tenuto lo scorso settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, ha interessato 2.163.000 spettatori con il 17% di share.

In access prime time è tornata la sfida tra La ruota della fortuna e Affari tuoi, ecco chi ha vinto tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Ad Affari tuoi, nella partita di mercoledì 17 dicembre ha giocato Melania dalla Toscana. Il gioco dei pacchi è stato seguito da 4.502.000 spettatori (22.4%) dalle 20:49 alle 21:40. A vincere è ancora una volta La ruota della fortuna, condotta da Gerry Scotti e Samira Lui, che ha registrato 5.674.000 spettatori pari al 28.3% dalle 20:46 alle 21:54.

Per quanto riguarda le altre reti generaliste, Rai2 ha trasmesso il film True Lies, che ha collezionato 674.000 spettatori pari al 4.4%. Anche Italia1 ha puntato su un film e ha trasmesso The Woman King (869.000 spettatori con il 5.7%). Rai3 ha trasmesso Chi l'ha visto?. Il programma condotto da Federica Sciarlelli ha registrato 1.312.000 spettatori (8.7%). Rete4 ha lasciato spazio all'approfondimento di Realpolitik. Il programma condotto da Tommaso Labate ha interessato 357.000 spettatori (2.9%). Su Tv8, Robin Hood – Il principe dei ladri, che ha registrato 392.000 spettatori (2.6%). Sul Nove, La Corrida di Amadeus ha interessato 472.000 spettatori con il 3.9%. Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 1.106.000 spettatori e il 6.7%.