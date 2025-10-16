Ascolti TV 15 ottobre: La ruota della fortuna vince contro Affari tuoi, This is me di Toffanin battuto da Montalbano

La ruota della fortuna ha vinto contro Affari tuoi con il 25.8% di share. La sfida tra il Commissario Montalbano in onda su Rai1 e This is me trasmesso da Canale5 ha visto trionfare Luca Zingaretti. Tutti i dati Auditel di ieri mercoledì 15 ottobre.

Gli ascolti TV di mercoledì 15 ottobre. In prima serata la sfida tra la fiction di Rai1 Il Commissario Montalbano e la nuova edizione di This is me con Silvia Toffanin su Canale5. In access prime time spazio ad Affari tuoi contro La ruota della fortuna. Chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti? Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste ieri mercoledì 15 ottobre.

La sfida degli ascolti TV tra This is me e Il Commissario Montalbano. Mercoledì 15 ottobre, in prima serata, Rai1 ha trasmesso la replica della serie tv Il Commissario Montalbano. La fiction ha vinto ancora una volta la gara degli ascolti registrando 3.072.000 spettatori pari al 20% di share. Dunque, Zingaretti ha battuto Silvia Toffanin. Su Canale5 la prima puntata della nuova edizione di This is me con Silvia Toffanin è stata seguita da 2.558.000 spettatori con il 18.6% di share. Tra gli ospiti anche Laura Pausini e Zlatan Ibrahimovic.

La ruota della fortuna e Affari tuoi, chi ha vinto tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. Mercoledì 15 ottobre è tornata la sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti, che si era interrotta il giorno precedente per lasciare spazio alla partita dell'Italia contro Israele. Nel programma dei pacchi di Rai1 ha giocato Francesca dalla Liguria. Una partita decisamente sfortunata, che ha visto la pacchista tornare a casa a mani vuote. Canale5, come dicevamo, ha trasmesso una nuova puntata del programma di Gerry Scotti e Samira Lui. Affari tuoi è stato seguito da 4.775.000 spettatori con il 23.2% di share. Stefano De Martino è stato battuto da Gerry Scotti. Il quiz di Canale5, infatti, ha registrato 5.297.000 spettatori pari al 25.8% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso la serie Occhi di gatto che ha registrato 555.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Rai3 spazio a una nuova puntata di Chi l'ha visto. Il programma condotto da Federica Sciarelli ha interessato 1.384.000 spettatori con il 9% di share. Rete4 ha proposto Realpolitik con Tommaso Labate, che ha raccolto 443.000 spettatori con il 3.4% di share. Su Italia1, il film The Great Wall è stato seguito da 1.095.000 spettatori con il 6.1% di share. Su Tv8 il reality Alessandro Borghese – 4 ristoranti ha interessato 375.000 spettatori con il 2.5% di share. Sul Nove il talk show Circo Massimo è stato seguito da 216.000 spettatori con l’1.3% di share.