Ascolti tv 15 novembre: chi ha vinto tra Ballando e Tu Si Que Vales, la sfida tra Gerry Scotti e De Martino

Gli ascolti tv di sabato 15 novembre, tutti i dati Auditel. Chi ha vinto in prima serata tra Ballando con le Stelle e Tu Si Que Vales, rispettivamente in onda su Rai1 e Canale 5. In access lo scontro tra Gerry Scotti e Stefano De Martino.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Gli ascolti tv di sabato 15 novembre. In prima serata la sfida tra l'ottava puntata di Ballando con le Stelle in onda su Rai1 e un nuovo appuntamento con Tu si que vales su Canale 5. In access prime time spazio all'ormai quotidiana sfida tra Affari Tuoi con Stefano De Martino e La ruota della fortuna con Gerry Scotti. Ecco tutti i dati Auditel di ieri sera.

La sfida agli ascolti tv tra Ballando con le Stelle e Tu si que vales

Nella prima serata di sabato 15 novembre, su Rai1 è andata in onda l'ottava puntata di Ballando con le Stelle. Nel corso della serata Marcella Bella è stata eliminata, mentre Francesca Fialdini ha annunciato il ritiro a causa di un infortunio. Andrea Delogu è tornata in gara dopo il lutto vissuto nelle scorse settimane e Barbara D'Urso-Pasquale La Rocca si sono classificati al primo posto grazie al tesoretto che gli è stato assegnato. Su Canale 5 appuntamento con Tu si que vales con la giuria composta da Sabrina Ferilli, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Paolo Bonolis e Luciana Littizzetto.

Affari Tuoi contro La Ruota della fortuna: chi ha vinto la sfida

Nella fascia dell'access prime time continua l'ormai consolidata sfida tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna, rispettivamente condotti da Stefano De Martino e Gerry Scotti. Quest'ultimo, ormai da settimane, si afferma al primo posto in fatto di ascolti e gradimento da parte del pubblico, complice anche la presenza di Samira Lui al suo fianco. Nell'ultima puntata del programma di Rai1 la partita di Asia e il papà, che hanno raccontato anche la loro storia familiare.