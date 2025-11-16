Ascolti tv 15 novembre: chi ha vinto tra Ballando e Tu Si Que Vales, la sfida tra Gerry Scotti e De Martino
Gli ascolti tv di sabato 15 novembre. In prima serata la sfida tra l'ottava puntata di Ballando con le Stelle in onda su Rai1 e un nuovo appuntamento con Tu si que vales su Canale 5. In access prime time spazio all'ormai quotidiana sfida tra Affari Tuoi con Stefano De Martino e La ruota della fortuna con Gerry Scotti. Ecco tutti i dati Auditel di ieri sera.
La sfida agli ascolti tv tra Ballando con le Stelle e Tu si que vales
Nella prima serata di sabato 15 novembre, su Rai1 è andata in onda l'ottava puntata di Ballando con le Stelle. Nel corso della serata Marcella Bella è stata eliminata, mentre Francesca Fialdini ha annunciato il ritiro a causa di un infortunio. Andrea Delogu è tornata in gara dopo il lutto vissuto nelle scorse settimane e Barbara D'Urso-Pasquale La Rocca si sono classificati al primo posto grazie al tesoretto che gli è stato assegnato. Su Canale 5 appuntamento con Tu si que vales con la giuria composta da Sabrina Ferilli, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Paolo Bonolis e Luciana Littizzetto.
Affari Tuoi contro La Ruota della fortuna: chi ha vinto la sfida
Nella fascia dell'access prime time continua l'ormai consolidata sfida tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna, rispettivamente condotti da Stefano De Martino e Gerry Scotti. Quest'ultimo, ormai da settimane, si afferma al primo posto in fatto di ascolti e gradimento da parte del pubblico, complice anche la presenza di Samira Lui al suo fianco. Nell'ultima puntata del programma di Rai1 la partita di Asia e il papà, che hanno raccontato anche la loro storia familiare.