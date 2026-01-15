Ascolti Tv 14 gennaio, chi ha vinto tra A testa alta e Zamora, i numeri della sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Gli ascolti Tv di mercoledì 14 gennaio, con la fiction di Canale 5 con Sabrina Ferilli che si conferma e domina la prima serata staccando Rai1. Ottimi numeri anche per Chi l’ha visto? e Una giornata particolare.

Nella serata di mercoledì 14 gennaio si rinnova ancora la sfida di ascolti tra le principali reti generaliste. In prima serata spazio in particolare alle ammiraglie, con Canale 5 che ha proposto la seconda puntata della fiction con Sabrina Ferilli, A testa alta, partita la precedente settimana da un risultato eccellente e alla ricerca di una conferma. Su Rai1 è andato in onda il film Zamora, mentre le altre reti si sono divise tra Chi l'ha visto su Rai3, il taltk politico di Tommaso Labate su Rete 4 e l'approfondimento a sfodno storico di Aldo Cazzullo con Una Giornata Particolare su La7. Ecco i risultati della serata.

Partendo da Rai1, il film Zamora ha interessato una media di 2.215.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale5 numeri molto interessanti per A Testa Alta – Il Coraggio di una Donna che ha conquistato 3.921.000 spettatori con uno share del 25.6%. Su Rai2 è andato in onda 2 Hearts – Intreccio di destini che ha intrattenuto 457.000 spettatori pari al 2.5%. Su Italia1 spazio a Homefront che ha catalizzato l'attenzione di 900.000 spettatori con il 4.9%. Su Rai3 invece è andato in onda Chi l’ha Visto? che fa segnare 1.427.000 spettatori (8.7% di share). Su Rete4 Realpolitik totalizza complessivamente 474.000 spettatori (3.5%). Su La7 spazio ad Aldo Cazzullo con Una Giornata Particolare che raggiunge 1.362.000 spettatori e il 7.7%. Su Tv8 va in onda Godzilla che ottiene 162.000 spettatori (1%). Sul Nove Little Big Italy raduna 363.000 spettatori con il 2%.

Nell'access si ripropone ancora lo scontro a distanza tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. Affari Tuoi arriva a 4.798.000 spettatori pari al 22.9% di share, mentre in contemporanea Scotti su Canale5 stacca la concorrenza partendo da Gira La Ruota della Fortuna (4.124.000 – 20.6% di share) e prosegue con La Ruota della Fortuna che raccoglie 5.579.000 spettatori pari al 26.7% di share.