Ascolti TV 13 novembre, chi ha vinto tra la partita dell’Italia e Un matrimonio esplosivo

Gli ascolti TV di giovedì 13 novembre. In prima serata, Canale5 ha proposto il film Un matrimonio esplosivo con Jennifer Lopez. Rai1 ha trasmesso la partita Moldova-Italia vinta 2-0 dalla nazionale allenata da Gattuso. Ha stravinto Rai1, come prevedibile. La sfida dell'access prime time tra Affari tuoi e La ruota della fortuna. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di giovedì 13 novembre.

La sfida degli ascolti TV tra Moldova-Italia e Un matrimonio esplosivo

In prima serata, Rai1 ha proposto la partita di qualificazione Moldova-Italia, vinta 2-0 dalla nazionale allenata da Gattuso. Il match è stato seguito da 5.643.000 spettatori pari al 26.7% di share. Su Canale5 appuntamento con il film Un matrimonio esplosivo con Jennifer Lopez e Timothy Olyphant. La pellicola si è fermata a 1.738.000 spettatori con l'11.3% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso Tennis – Nitto ATP Finals con il match Musetti-Alcaraz. L'incontro ha interessato 2.211.000 spettatori pari al 10% di share. Rai3 ha proposto Splendida cornice, il people show condotto da Geppi Cucciari che coniuga cultura, arte e attualità con ironia e leggerezza, che ha registrato 952.000 spettatori con il 5.7% di share. Italia1 ha trasmesso il film La fabbrica di cioccolato di Tim Burton con Johnny Depp e Freddie Highmore, che ha interessato 964.000 spettatori con il 5.4% di share. Su Rete4 spazio all'approfondimento di Dritto e rovescio condotto da Paolo Del Debbio che ha registrato 814.000 spettatori con il 6.6% di share. Tv8 ha proposto il film Io prima di te che è stato seguito da 361.000 spettatori con il 2.1% di share. Sul Nove in onda Save the Dating Amori in corso, il format che unisce stand-up comedy e dating con protagonisti Marta e Gianluca, che è stato seguito da 320.000 spettatori con l'1.8% di share. Su La7, Piazzapulita. Il programma di Corrado Formigli ha interessato 588.000 spettatori con il 4.3% di share.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna

Giovedì 13 novembre, in access prime time, la sfida che sta sorprendendo gli addetti ai lavori. Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino. Il gioco dei pacchi è stato seguito da .spettatori con il .% di share. Su Canale5 appuntamento con La ruota della fortuna. Il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha registrato 5.321.000 spettatori pari al 23.9% di share.