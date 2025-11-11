Ascolti tv 10 novembre: chi ha vinto tra Il Commissario Ricciardi e il Grande Fratello, i dati di Sotti e De Martino

Nella serata di lunedì 10 novembre su Rai1 è tornata la fiction Il Commissario Ricciardi, in sfida con il Grande Fratello su Canale 5. Continua anche il testa a testa nell’access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Tutti i dati Auditel.

Nella serata di lunedì 10 novembre il pubblico ha avuto la possibilità di scegliere tra fiction, programmi di intrattenimento e di informazione. Su Rai1 è andata in onda la nuova stagione de Il Commissario Ricciardi, una delle produzioni Rai più amate dal pubblico, con protagonista Lino Guanciale. Su Canale 5, invece, spazio al Grande Fratello. Un ventaglio di scelte, in cui non è mancato il consueto appuntamento con l'access prime time, lì dove davvero si consuma la vera sfida degli ascolti tv, con la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Vediamo i dati Auditel della serata.

La sfida agli ascolti tv tra Il Commissario Ricciardi e il Grande Fratello

Una prima serata, quella di lunedì 10 novembre, in cui è tornata una delle fiction più amate dal pubblico italiano, ovvero Il Commissario Ricciardi 3. Il terzo capitolo della saga sul personaggio ideato dalla penna di Maurizio De Giovanni è giunto in prima serata per placare la curiosità di chi era rimasto col fiato sospeso terminata la stagione precedente. Su Canale 5, invece, spazio al Grande Fratello, tornato ad un solo appuntamento settimanale, dopo l'esperimento della doppia puntata, non andato a buon fine. La fiction di Rai1 vince, di fatto, la prima serata con 3.563.000 spettatori pari al 21.2% di share, mentre il reality è 1.954.000 spettatori con uno share del 15%.

Chi ha vinto tra Affari Tuoi e la Ruota della Fortuna nell'access prime time

Come ogni sera si consuma la sfida nell'access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Il game show di Canale 5 continua a mietere successi con punti di share difficilmente replicabili. Il programma di Rai1, invece, che continua a chiudere dieci minuti prima del suo competitor resta stabile e mantiene il suo pubblico. Stefano De Martino conquista 4.377.000 spettatori con il 20% di share, mentre Gerry Scotti vola a 5.195.000 spettatori pari al 23.8%. Quasi quattro punti percentuali in più, una vittoria che lascia largamente indietro lo show di Rai1.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, invece, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 il match di ATP Finals – Sinner-Auger Aliassime è stato visto da 2.253.000 spettatori con il 10.6%. Su Italia1 Fast & Furious 6 è stato visto da 960.000 spettatori con il 5.7%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose registra 1.006.000 spettatori con il 6.7% di share. Su Rete4 Quarta Repubblica segna 591.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 La Torre di Babele ha raggiunto 551.000 spettatori e il 2.8% di share. Su Tv8 GialappaShow è stato la scelta di 727.000 spettatori con il 4.4% di share. Sul Nove Little Big Italy ha radunato 378.000 spettatori con il 2.1% di share.