Ascolti TV 10 dicembre: chi ha vinto tra Roberto Benigni, La notte nel cuore e Chi l’ha visto

Chi ha vinto tra Rai1 con Roberto Benigni e lo spettacolo Pietro – Un uomo nel vento, Canale5 con La notte nel cuore e Rai3 con Chi l’ha visto. In access prime time, La ruota della fortuna di Gerry Scotti sfida Affari tuoi di Stefano De Martino. Tutti i dati Auditel di ieri mercoledì 10 dicembre.

Gli ascolti TV di ieri sera, mercoledì 10 dicembre. I palinsesti hanno offerto spettacoli, serie tv, film e programmi di approfondimento. Su Rai1, Roberto Benigni, Pietro – Un uomo nel vento. Su Canale5 la serie La notte nel cuore. Su Rai3 in onda Chi l'ha visto?. Nel programma di Federica Sciarelli, l'intervista a Tatiana Tramacere. In access prime time Affari tuoi, programma condotto da Stefano De Martino contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui. Chi ha vinto? Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste ieri, mercoledì 10 dicembre.

La sfida degli ascolti TV tra Roberto Benigni, La notte nel cuore e Chi l'ha visto?. Nella prima serata di mercoledì 10 dicembre Rai1 ha lasciato spazio al monologo di Roberto Benigni dedicato alla vita di San Pietro. L'evento Pietro – Un uomo nel vento è stato realizzato nel cuore della Città del Vaticano per celebrare il Giubileo. Su Canale5 spazio alla soap turca La notte nel cuore. Le anticipazioni della prossima puntata in onda martedì 16 dicembre. Rai3 ha trasmesso Chi l'ha visto?. Tra i servizi andati in onda nel programma condotto da Federica Sciarelli, anche l'intervista a Tatiana Tramacere, la giovane di Nardò scomparsa nei giorni scorsi e poi ritrovata. Si era allontanata volontariamente.

La ruota della fortuna e Affari tuoi, chi ha vinto tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. In access prime time, su Rai1, una nuova puntata di Affari tuoi. Ha giocato Elena dalla Regione Lombardia. Su Canale5 una nuova puntata de La ruota della fortuna, programma condotto da Gerry Scotti e Samira Lui.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Rai2 ha trasmesso il film Con Air con Nicolas Cage. Anche Italia1 ha puntato su un film e ha trasmesso Interstellar. Rete4 ha lasciato spazio all'approfondimento di Realpolitik, programma condotto da Tommaso Labate. Su Tv8, la partita di Champions League, Real Madrid – Manchester City. Sul Nove, la Corrida di Amadeus. Su La7 il film L'Uomo della Pioggia.