Ascolti TV 1 novembre: chi ha vinto tra Ballando e Tu sì que vales, testa a testa tra La ruota della fortuna e Affari tuoi

Gli ascolti TV di ieri, sabato 1 novembre. In prima serata la sfida tra Ballando con le stelle, programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci e Tu sì que vales, programma di Canale5 con Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. In access prime time, Affari tuoi di Stefano De Martino contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui. Chi ha vinto? Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste ieri sabato 1 novembre.

La sfida degli ascolti TV tra Ballando con le stelle e Tu sì que vales. Nella prima serata di sabato 1 novembre, su Rai1 è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le stelle. Beppe Convertini è stato eliminato. Mentre un'altra concorrente si è vista costretta ad arrestare la sua corsa verso la vittoria. Francesca Fialdini si è infortunata. La puntata è stata seguita da 2.941.000 spettatori pari al 23.3% di share. Ha vinto Canale5 che ha lasciato spazio a una nuova puntata di Tu sì que vales. A valutare i talenti, la giuria composta da Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Voce del popolo, Sabrina Ferilli. Il programma ha interessato 3.915.000 spettatori pari al 25.9% di share.

La ruota della fortuna e Affari tuoi, chi ha vinto tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. In access prime time, Rai1 ha proposto il gioco condotto da Stefano De Martino. A sfidare il Dottore è stata Martina per la regione Piemonte. La puntata è stata seguita da 4.163.000 spettatori con il 23.2% di share. Testa a testa con Canale5. La nuova puntata de La ruota della fortuna con Gerry Scotti e Samira è stata seguita da 4.282.000 spettatori con il 23.8% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Rai2 ha trasmesso la serie S.W.A.T. che è stata seguita da 712.000 spettatori pari al 4.1% di share. Rai3 ha offerto l'evento Tosca – Teatro dell'Opera di Roma che ha registrato 549.000 spettatori con il 3.3% di share. Su Italia1 in onda il film Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: il ladro di fulmini che ha interessato 668.000 spettatori con il 4% di share. Rete4 ha trasmesso il film Un uomo tranquillo, che ha raccolto 489.000 spettatori con il 3.1% di share. Su Tv8, 4 Ristoranti di Alessandro Borghese è stato seguito da 328.000 spettatori con l'1.9% di share. Sul Nove, Accordi & Disaccordi è stato seguito da 396.000 spettatori con il 2.5% di share.