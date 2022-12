Arnoldo Mondadori, i libri per cambiare il mondo: trama e cast del film di Rai1 “Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo” va in onda mercoledì 21 dicembre in prima serata su Rai1. La trasposizione filmica della storia vera di Arnoldo Mondadori è diretta da Francesco Miccichè. Nel cast Michele Placido, Flavio Parenti, Valeria Cavalli e Brenno Placido.

Mercoledì 21 dicembre, in prima visione su Rai1, il film Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo. Si tratta della trasposizione filmica della vita del grande editore, diretta da Francesco Miccichè. A interpretare l'uomo che ha cambiato la storia dell'editoria, Michele Placido. Nel cast anche Valeria Cavalli, Flavio Parenti e Brenno Placido, figlio di Michele, nei panni di Mondadori da ragazzo. L'appuntamento è per mercoledì 21 dicembre alle ore 21.20 su Rai1.

Il cast: attori e personaggi

"Il compito dell’editore è quello di creare – attraverso la sua opera, le sue fatiche, la spiritualità della sua continua azione – un mondo migliore", diceva Arnoldo Mondadori.

Michele Placido interpreta Arnoldo Mondadori;

interpreta Valeria Cavalli interpreta Andreina Monicelli ;

interpreta ; Flavio Parenti interpreta Alberto Mondadori ;

interpreta ; Brenno Placido interpreta Arnoldo Mondadori da ragazzo;

interpreta da ragazzo; Rodolfo Corsaro interpreta Raffaele Mattioli ;

interpreta ; Stefano Skalkatos interpreta Giorgio Mondadori.

La trama del film Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo

La storia di Arnoldo Mondadori si intreccia con le vicende del nostro Paese e comprende un arco narrativo che va dall'ultimo decennio dell'Ottocento fino al ventennio fascista, la Seconda Guerra Mondiale e gli anni del boom economico. In quegli anni, nel 1965, l'ideazione degli Oscar Mondadori, gli innovativi libri tascabili, che saranno una rivoluzione nel mercato editoriale italiano.

Il film si avvale anche di una componente documentaristica con i contributi di testimoni illustri: il nipote Luca Formenton, Presidente della Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, l'ex direttore della casa editrice Gian Arturo Ferrari, lo scrittore Gianrico Carofiglio, l'editrice Ginevra Bompiani, il giornalista Pierluigi Battista, il critico Marino Sinibaldi, la nipote Roberta Mondadori, l'ex capo ufficio stampa Ferruccio Parazzoli.

Dove vedere il film in streaming e in replica

“Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo” va in onda mercoledì 21 dicembre alle ore 21.20 su Rai1. Sarà disponibile su RaiPlay e sarà possibile assistere in streaming in diretta: basterà collegarsi alla piattaforma di RaiPlay. È una produzione Anele in collaborazione con Rai Fiction, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, con il Patrocinio di Città di Torino, Comune di Tivoli e Città di Verbania. Il progetto è realizzato in collaborazione con Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori.