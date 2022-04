Antonio Zequila: “Jeremias ha inveito contro il padre e gli autori all’Isola, voleva l’avvocato” Antonio Zequila, ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2022, ha raccontato di due episodi avvenuti in Honduras che raccontano di un Jeremias molto nervoso: “Ha inveito contro gli autori, voleva chiamare la sorella e l’avvocato”.

A cura di Gaia Martino

Tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2022, Jeremias Rodriguez sembra essere l'animo ribelle del gruppo. Ha sbottato diverse volte contro gli autori del reality e ieri sera nel corso della sesta puntata è stato richiamato in diretta dall'inviato Alvin per via del suo atteggiamento sgarbato. L'argentino sostiene che la produzione non faccia vedere tutto ciò che accade in Honduras e questo non gli farebbe vivere serenamente la sua avventura con il padre, Gustavo Rodriguez. Antonio Zequila che ha vissuto sull'Isola prima di essere eliminato nella quarta puntata, ha svelato di essere deluso dal Rodriguez junior che ha etichettato come maleducato e arrogante. Una volta ha zittito il padre, poi inveito ancora contro gli autori: "Voleva chiamare la sorella, poi l'avvocato".

La confessione di Antonio Zequila

Antonio Zequila intervistato da SuperGuidaTv per parlare della sua avventura all'Isola dei Famosi terminata nel corso della quarta puntata, ha rivelato di essere rimasto particolarmente deluso da Jeremias Rodriguez. "È un ragazzo arrogante, maleducato e irrispettoso" ha detto l'ex naufrago prima di raccontare un episodio avvenuto quando l'Isola è stata colpita da una forte tempesta.

Quando eravamo a ripararci dentro la casetta per il temporale, stavamo parlando. Lui aveva preso la parola e in modo sgarbato ha detto “stai zitto” al padre. Gustavo è uscito fuori in lacrime e io l’ho abbracciato. Gli ho chiesto il motivo per il quale Jeremias si fosse comportato in quel modo. Lui mi ha confidato un segreto che però non posso rivelare. Sono rimasto molto dispiaciuto per quell’atteggiamento. Nella mia vita non ho mai mancato di rispetto a mio padre.

Riguardo il malcontento dell'argentino riguardo le dinamiche televisive e le scelte degli autori, Zequila ha aggiunto che Jeremias ha inveito anche contro la produzione e gli autori del reality, poi voleva chiamare la sorella ed anche il suo avvocato.