Antonella Clerici sbotta con lo chef Ivano a Oggi è mezzogiorno: “È maschilista” Spesso e volentieri la conduttrice finisce per combinare qualche pasticcio ai fornelli e proprio per questa spontaneità il pubblico la apprezza. Non vale lo stesso però per lo chef Ivano Ricchebono, che preferisce tenerla lontana dai fuochi, facendole saltare i nervi.

A cura di Giulia Turco

Battibecco in studio a È sempre mezzogiorno. Antonella Clerici sembra infatti che abbia iniziato il 2023 in modo piuttosto frizzantino, coinvolgendo anche i suoi colleghi in studio al programma di cucina. Protagonista dello screzio su Rai 1 con la conduttrice lo chef Ivano Ricchebono colpevole di averle fatto saltare i nervi.

Il battibecco in studio a Oggi è mezzogiorno

In attesa dell’Epifania, che tutte le feste porterà via, nella cucina di Antonella Clerici si continua a cucinare piatti deliziosi. Nella puntata di martedì 3 gennaio, la conduttrice ha portato su Rai 1 una serie di ricette tra le quali quella dei cannelloni gratinati ai carciofi. Come sempre, non sono mancati i botta e risposta con gli addetti ai fornelli per Antonella Clerici, che non ama essere lasciata in disparte nelle preparazioni. In particolare lo chef Ivano ha affidato ad un collaboratore il compito di mescolare la besciamella, senza coinvolgere la conduttrice, che ha sbottato: “Vorrei far notare che Ivano è un po’ maschilista perché quando è il suo amico Alfio non gli dice niente, quando ci sono io mi rimprovera sempre”. Secondo la conduttrice Alfio aveva infatti lasciato diversi grumi nella besciamella, eppure lo chef avrebbe lasciato correre serenamente l’errore.

La replica dello chef Ivano Ricchebono alla conduttrice

Si sa che spesso e volentieri la conduttrice finisce per combinare qualche pasticcio ai fornelli. È proprio per questa sua spontaneità d’altronde che il pubblico la apprezza, ma non vale lo stesso per lo chef genovese, che pretende assoluta perfezione nei suoi piatti e che quindi preferisce tenerla lontana dai fuochi. Pur di accontentarla poco dopo le dà il compito di frullare alcuni ingredienti, che alla fine lascia però inutilizzati. “Quindi io ho frullato inutilmente”, si è lamentata Antonella Clerici. Immediata la risposta dello chef, che ha colto la palla al balzo per stuzzicarla a sua volta: “È da quando abbiamo iniziato a fare questa trasmissione che frulli inutilmente”.