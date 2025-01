video suggerito

Antonella Clerici ricorda a Enrico Ruggeri Sanremo 2010: “Quando fui asfaltato da Valerio Scanu e Pupo” Siparietto a È sempre mezzogiorno, con Antonella Clerici che ricorda al suo ospite il Sanremo di 15 anni fa in cui era concorrente. Ruggeri ci scherza su, ricordando il podio improbabile che fece infuriare anche l’orchestra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

Il Festival di Sanremo del 2010 resta tra quelli che hanno lasciato il segno sulla storia della kermesse. Condotto da Antonella Clerici, per molti si sintetizza in quella immagine dell'orchestra che lancia gli spartiti a fronte di un podio del tutto inaspettato. Un evento che ricorda bene Enrico Ruggeri, quell'anno in gara, che ci ha scherzato su proprio con Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno.

Il cantautore, che si prepara al ritorno in Tv in seconda serata su Rai2 con Gli occhi del musicista, è stato ospite di Antonella Clerici nella puntata del 7 gennaio proprio per raccontare la sua avventura televisiva. La conduttrice però ha subito ricordato il Sanremo assieme, sottolineando come da molto tempo i due non si vedessero. Ma proprio in relazione a quel festival di ormai 15 anni fa, Ruggeri ha scherzato dicendo: "Quello in cui venni asfaltato da Valerio Scanu e Pupo?".

Enrico Ruggeri e il ritorno a Sanremo

Clerici ci ha riso su, memore di un momento televisivo epico di cui fu diretta protagonista, trovandosi proprio davanti alla reazione di dissenso dell'orchestra per la scelta del pubblico. Poi la conduttrice ha chiesto a Ruggeri se immagina di tornare prima o poi a Sanremo da concorrente, competizione in cui ha trionfato per due volte in carriera. Ipotesi che al momento Ruggeri non sembra prendere in considerazione: "Tornare a Sanremo? Mai dire mai, si fa brutta figura. In questo momento credo di no perché si fanno festival diversi dal punto di vista editoriale".

Ruggeri torna in Tv con Gli occhi del musicista

Gli occhi del musicista torna in onda dal 7 gennaio su Rai2, a mezzanotte. A proposito del programma, Ruggeri ha parlato così di questa nuova stagione: "La mia battaglia è sempre quella di fare non dico cultura, ma informazione e divulgazione divertendosi. Nella prima serie abbiamo raccontato sei cantautori, questa volta raccontiamo sei argomenti diversi. Ci sarà con noi Cristiano De André, Eugenio Finardi, Erika Mou, Carlo Calenda. Parleremo anche di cinema, faremo musica, sviscereremo in diversi modi l'argomento".