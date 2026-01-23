Antonella Clerici propone a Daria Bignardi il ritorno in Rai, lei: “Chiedi in giro, non so se sono così amata”

Daria Bignardi è stata ospite di Antonella Clerici a È Sempre Mezzogiorno per presentare il suo ultimo libro. La conduttrice le ha proposto di tornare in Rai per una rubrica fissa di libri nel suo programma. La giornalista le ha lanciato una frecciatina: “Prima chiedi in giro perché non so se sono così amata”.

Proposta di collaborazione tra Antonella Clerici e Daria Bignardi. La conduttrice di È Sempre Mezzogiorno ha avuto ospite nel suo programma la giornalista e scrittrice, chiedendole di tornare per una sua rubrica sui libri. Entusiasta la sua risposta, che però è stata anche una frecciatina alla Rai, dove per anni ha lavorato. Bignardi ha detto addio alla tv di Stato nel 2017, dopo un anno e mezzo come direttrice di Rai3.

La proposta di Antonella Clerici a Daria Bignardi

Daria Bignardi è stata ospite di È Sempre Mezzogiorno per presentare il suo ultimo libro (Nostra solitudine). Tra la conduttrice e la sua ospite si è subito creato un clima di complicità, tanto che la padrona di casa le ha fatto una proposta e la vorrebbe come presenza fissa nel programma: "Io ti prendo subito. Dove firmiamo per avere una rubrica fissa di libri?". La giornalista si è mostrata felice dell'idea, ma ha anche lanciato una frecciatina alla Rai, con cui i rapporti si sono interrotti quasi 10 anni fa, dopo che era stata nominata direttrice di Rai3: "Anche subito, però prima chiedi in giro perché non so se sono così amata da queste parti".

Il percorso di Daria Bignardi in Rai e l'addio nel 2017

Daria Bignardi è arrivata in televisione negli anni Novanta, quando ha esordito su Rai3 con il programma Milano, Italia, collaborando con Gad Lerner prima e con Gianni Riotta poi. L'anno successivo, nel 1994, è entrata a far parte del cast di Punto e a Capo su Rai2 in qualità di inviata. Nel periodo successivo la sua carriera si è poi spostata verso altre reti, prima Mediaset poi La7 e Nove, per poi tornare nella tv di Stato dopo oltre un decennio. Nel 2009 ha condotto il programma L'era glaciale e, dopo una breve parentesi in altre realtà televisive, nel febbraio 2016 è stata nominata direttrice di Rai3. L'incarico è durato fino a luglio 2017, quando è stata annunciata una risoluzione consensuale del contratto e lei non ha chiesto alcuna buonuscita.