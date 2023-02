Antonella Clerici è Biancaneve a Carnevale: È sempre mezzogiorno mette tanta allegria

La puntata di Carnevale di "È sempre mezzogiorno" è stata contraddistinta dalla consueta vena poetica di Antonella Clerici. Il suo piglio sognante, sempre attento al mondo delle favole, non è venuto meno nel giorno del martedì grasso. La conduttrice è entrata in scena vestita da Biancaneve: "Sono una Biancaneve bionda perché oggi è martedì grosso. È il nostro modo di festeggiare, insieme a delle ricette molto grasse. Quindi, è tutto fritto, è tutto dolce". Sorpresa delle sorprese, nella casa del bosco si presentano poi tutto il cast di cuochi in versione 7 nani.

Ovviamente, la dottoressa Evelina è invece la Grimilde della puntata, con tanto di mela: "Questa però la puoi mangiare, perché la mela è ricca di antiossidanti". È pensare che per alcune stagioni, qualcuno ci ha negato la bellezza e la rassicurante presenza di Antonella Clerici a ora di pranzo. Tutta la puntata carnevalesca di È sempre mezzogiorno va avanti con ricette tipiche, come le chiacchiere, come la testa di turco, come la piadina fritta. Come sempre, grande attenzione al rispetto delle ricette di tutte le regioni e della stagionalità. Si guarda, insomma, non solo alle buone ricette, ad ascoltare quello che vuole la gola e il palato ma anche al buon modo di nutrirsi e di mangiare.

Da quando è ritornata nel 2020, la titolare del daytime mezzogiorno di Rai1 non ha mai sbagliato un colpo, ritrovando subito l'aderenza con il pubblico e consolidandola stagione dopo stagione. Dal 28 settembre 2020, di fatto, Antonella Clerici non si è mai fermata e questo programma è già, con grande merito, alla sua terza stagione. Unico neo, a voler trovare il pelo nell'uovo, il fatto che si tratta dell'ennesima produzione esterna del servizio pubblico. Di mamma Rai, a parte Antonella, c'è poco; la Clerici, però, vale da sola anche tutto il prezzo del canone.