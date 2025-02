video suggerito

Anticipazioni Uomini e Donne: Claudia e Giorgio lasciano insieme lo studio, la decisione di Gianmarco Steri Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata oggi. Stando a quanto rivela Lorenzo Pugnaloni, Claudia e Giorgio avrebbero lasciato insieme il programma: Gianmarco Steri, invece, avrebbe eliminato due corteggiatrici. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

Oggi pomeriggio, martedì 18 febbraio 2025, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda nelle prossime settimane. Stando alle anticipazioni del dating show in onda dalle 14.45 su Canale5, dal lunedì al venerdì, fornite da Lorenzo Pugnaloni, una coppia del Trono Over ha lasciato insieme il programma. Gianmarco Steri del Trono Classico avrebbe deciso di eliminare due corteggiatrici. Prosegue invece la conoscenza tra Tina Cipollari e Cosimo: ecco cosa succederà nelle prossime puntate.

Le anticipazioni di Uomini e Donne: "Gianmarco Steri elimina due corteggiatrici"

Lorenzo Pugnaloni rivela le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne che andrà in onda prossimamente, registrata oggi. Gianmarco Steri avrebbe fatto due esterne, una con Nadia e una con Cristina: in studio, poi, avrebbe eliminato due corteggiatrici. "Liane era presente in studio", si legge. Tina Cipollari, invece, avrebbe portato in esterna Cosimo e insieme avrebbero iniziato a programmare il viaggio che intendono fare a Parigi.

Una coppia del Trono Over lascia insieme il dating show, Barbara chiude con Giordano

Stando alle anticipazioni, Giorgio e Claudia avrebbero deciso di lasciare insieme il programma per proseguire la loro conoscenza lontani dalle telecamere. Sabrina avrebbe poi scritto una lettera a Giuseppe: "Non si capacita del fatto che il cavaliere ha voluto chiudere con lei". Gemma Galgani sarebbe uscita con due uomini, ma con uno dei due, Valter, le cose non sarebbero andate bene. "Lui ha affermato che non le è piaciuta per niente", si legge. Nel parterre sarebbe tornata Giulia, "scesa per Giorgio", mentre Barbara De Santi avrebbe interrotto la conoscenza con il Cavaliere che stava frequentando, Giordano. Per Agnese, inoltre, sarebbero arrivati due nuovi uomini intenti a conoscerla.