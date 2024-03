Anticipazioni Grande Fratello lunedì 18 marzo: due concorrenti eliminati, una sorpresa per Giuseppe Lunedì 18 marzo va in onda una nuova puntata del Grande Fratello, in prima serata su Canale 5. Questa sera verrà decretato il terzo finalista di questa edizione e due concorrenti dovranno lasciare definitivamente la Casa. Ecco tutte le anticipazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Lunedì 18 marzo, in prima serata su Canale 5, va in onda una nuova puntata del Grande Fratello. I telespettatori scopriranno il nome del terzo finalista di questa edizione, che dovrà scontrarsi con Beatrice Luzzi e Rosy Chin, nella finale del 25 marzo. Non mancheranno colpi di scena ed eliminazioni, momenti emozionati e confronti inaspettati. Ecco tutte le anticipazioni del nuovo appuntamento condotto da Alfonso Signorini, affiancato in studio dall'opinionista Cesara Buonamici e dell'inviata social Rebecca Staffelli.

Svelato il nome del terzo finalista, due concorrenti eliminati

Stando alle anticipazioni, durante la puntata del 18 marzo verrà svelato il nome del terzo finalista, che si contenderà la vittoria nella puntata del 25 marzo con Beatrice Luzzi e Rosy Chin. Uno solo di loro verrà proclamato vincitore di questa edizione, iniziata lo scorso settembre. Nel corso della diretta ci sarà poi anche una doppia eliminazione: due concorrenti dovranno lasciare definitivamente la casa del GF. Il primo inquilino verrà deciso dal televoto in corso tra Anita Olivieri, Greta Rossetti, Sergio D'Ottavi e Simona Tagli, mentre il secondo attraverso un televoto flash.

Cosa succederà nella puntata del 18 marzo del GF

Durante la puntata di questa sera, Giuseppe Garibaldi riceverà una sorpresa e potrà riabbracciare il fratello Antonio e le adorate nipotine. Ne giorni scorsi c'è stato anche un riavvicinamento tra Garibaldi e Beatrice Luzzi: tra i due si capirà se, dopo la festa di sabato sera, si sono scambiati un ultimo bacio. Anita e Alessio, pur essendo entrambi molto coinvolti nella relazione, continuano a discutono in maniera molto accesa e si chiedono se, fuori della Casa, potranno avere un futuro.